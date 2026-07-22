Раскрыто, сколько россиян никогда не выходят из дома без наличных

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных.

Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, является сумма от 1 до 5 тысяч рублей.

Более половины россиян (52%) держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, при этом чаще всего берут с собой суммы от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Большинство россиян - 38% - признались, что всегда имеют при себе запас наличных, каждый третий (34%) отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян старше 18 лет.

Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.

Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, оказались суммы от 1 до 5 тысяч рублей - такой ответ дали 37%.

При этом почти каждый четвертый (24%) обычно держит при себе суммы от 500 до 1 тысячи рублей, 18% - от 5 до 10 тысяч рублей. Меньше 500 рублей носят с собой 12% опрошенных, а более 10 тысяч рублей - только 9%.

Большинство россиян (41%) сообщили, что главной причиной, по которой они продолжают носить с собой наличные, является желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. А каждый четвертый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет.

Почти для каждого пятого (19%) наличие нескольких купюр в кошельке является многолетней привычкой, от которой не хочется отказываться даже при активном использовании безналичной оплаты.

Также выяснилось, что большинство россиян не стремятся хранить значительную часть своих средств в наличной форме. Так, более половины (52%) сообщили, что обычно держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода.