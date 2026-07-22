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Раскрыто, сколько россиян никогда не выходят из дома без наличных - РИА Новости, 22.07.2026
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06:40 22.07.2026
Раскрыто, сколько россиян никогда не выходят из дома без наличных

РИА Новости: почти 40% россиян никогда не выходят из дома без наличных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных.
  • Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, является сумма от 1 до 5 тысяч рублей.
  • Более половины россиян (52%) держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, при этом чаще всего берут с собой суммы от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Большинство россиян - 38% - признались, что всегда имеют при себе запас наличных, каждый третий (34%) отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян старше 18 лет.
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Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.
Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, оказались суммы от 1 до 5 тысяч рублей - такой ответ дали 37%.
При этом почти каждый четвертый (24%) обычно держит при себе суммы от 500 до 1 тысячи рублей, 18% - от 5 до 10 тысяч рублей. Меньше 500 рублей носят с собой 12% опрошенных, а более 10 тысяч рублей - только 9%.
Большинство россиян (41%) сообщили, что главной причиной, по которой они продолжают носить с собой наличные, является желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. А каждый четвертый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет.
Почти для каждого пятого (19%) наличие нескольких купюр в кошельке является многолетней привычкой, от которой не хочется отказываться даже при активном использовании безналичной оплаты.
Также выяснилось, что большинство россиян не стремятся хранить значительную часть своих средств в наличной форме. Так, более половины (52%) сообщили, что обычно держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода.
При этом почти каждый третий (29%) оставляет в виде наличных от 5% до 10% дохода, еще 13% россиян предпочитают держать в наличных от 10% до 20%, и только 6% оставляют более пятой части месячного заработка наличными.
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