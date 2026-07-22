СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее местный телеканал "Сети НН" показал сюжет, в котором рассказывается, что в Лукояновском районе дети 10-14 лет надругались над 12‑летней девочкой. Сообщается, что девочка успела включить диктофон и записать голоса издевавшихся над ней подростков.