СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой.
- В сюжете местного телеканала "Сети НН" сообщается, что в Лукояновском районе дети 10–14 лет надругались над 12-летней девочкой.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее местный телеканал "Сети НН" показал сюжет, в котором рассказывается, что в Лукояновском районе дети 10-14 лет надругались над 12‑летней девочкой. Сообщается, что девочка успела включить диктофон и записать голоса издевавшихся над ней подростков.
"Сотрудниками регионального следственного управления выявлен сюжет региональной телекомпании о совершении группой подростков противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Лукояновском районе. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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