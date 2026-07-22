Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 22.07.2026
СК проверяет информацию о надругательстве подростков над девочкой

СК проверяет информацию о надругательстве подростков над 12-летней девочкой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой.
  • В сюжете местного телеканала "Сети НН" сообщается, что в Лукояновском районе дети 10–14 лет надругались над 12-летней девочкой.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку после телесюжета о надругательстве группы подростков над девочкой, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее местный телеканал "Сети НН" показал сюжет, в котором рассказывается, что в Лукояновском районе дети 10-14 лет надругались над 12‑летней девочкой. Сообщается, что девочка успела включить диктофон и записать голоса издевавшихся над ней подростков.
"Сотрудниками регионального следственного управления выявлен сюжет региональной телекомпании о совершении группой подростков противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Лукояновском районе. По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
15 ноября 2025, 16:00
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Спецпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала