Свыше 3 млн заявлений обработано на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 3 миллионов заявлений обработано на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") с ноября 2020 года по сегодняшний день, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"За первое полугодие 2026 года на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") зарегистрировались 3608 компаний. Сегодня в экосистеме для экспортеров уже более 46 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 83,6% (38 551) составляют компании малого и среднего бизнеса. За время работы платформы, с ноября 2020 года, пользователям обработано свыше 3 031 326 заявлений на получение услуг", - сказано в сообщении.

Ежедневно платформу в среднем посещают 4183 раза более 3620 пользователей, обращающихся за помощью в решении экспортных задач. Среди них как опытные экспортеры, так и компании, только начинающие выход на внешние рынки. Платформа актуальна для всех, кто имеет экспортные амбиции, независимо от отрасли, размера бизнеса и опыта. При этом большинство услуг предоставляется в полностью цифровом формате.

Одним из ключевых событий полугодия стало решение об интеграции функционала платформы "Мой экспорт" в Единый портал государственных услуг. Среди конкретных шагов - создание специализированного бренда "Госуслуги ВЭД" для предоставления услуг в сфере внешнеторговой деятельности, обучение робота Макс новым возможностям портала и создание отдельного раздела для участников ВЭД на портале Госуслуг. Все это позволит участникам внешнеторговой деятельности получить доступ к полному комплексу услуг и мер поддержки в одном месте и в привычном формате. При этом сайт платформы "Мой экспорт" продолжит работать в привычном режиме.

"Объединяя экспертизу РЭЦ в сфере поддержки экспорта и возможности цифровой инфраструктуры Минцифры, мы формируем принципиально новый уровень сервиса для участников внешнеэкономической деятельности. Наша задача - минимизировать административные барьеры и сделать процесс получения господдержки максимально простым и понятным. Уверена, что совместная работа с Минцифры позволит кратно ускорить цифровизацию экспортной отрасли и вывести поддержку российских компаний на новый уровень", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Пользователям платформы стал доступен новый сервис - "Запрос ветеринарного разрешения на ввоз отдельных товаров". Теперь пользователи могут подавать заявления на получение разрешений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров, а также вносить изменения в ранее выданные разрешения в электронном виде.

Сервис интегрирован с государственной информационной системой в области ветеринарии Россельхознадзора (ВетИС) и позволяет импортерам зарегистрироваться в ней, подать заявление и получить оформленное разрешение либо мотивированный отказ с указанием причин. При этом заявление автоматически заполняется сведениями из других информационных систем, а также проходит предварительную проверку на возможность ввоза товаров, наличие предприятия-производителя в Реестре предприятий третьих стран и соответствие страновым ограничениям.

Основное преимущество нового сервиса - сокращение временных и административных издержек импортеров за счет цифрового обмена данными, однократного ввода информации и ее переиспользования. Вся необходимая информация о статусе заявления доступна в личном кабинете на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Кроме того, сервис позволяет формировать аналитические отчеты для планирования хозяйственной деятельности и получать экспертную поддержку на всех этапах оформления разрешительной документации. Сервис предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, ввозящих или планирующих ввозить подконтрольные госветнадзору товары: живых животных, продукцию животного происхождения, корма и кормовые добавки для животных.

Расширена функциональность сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" - обеспечено автоматическое взаимодействие всех этапов сервиса в едином онлайн-процессе. Фитосанитарный сертификат является критически важным документом, подтверждающим соответствие продукции растительного происхождения карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, и теперь его оформление полностью переведено в формат комплексного заявления в режиме "одного окна".

Это позволяет экспортерам бесшовно пройти весь процесс получения фитосанитарных документов — от акта карантинного фитосанитарного обеззараживания и заключения о карантинном состоянии подкарантинной продукции до оформления фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата. Ключевое преимущество обновленного сервиса - полная автоматизация процесса: после оформления заключения или акта обеззараживания посредством платформы "Мой экспорт" сервис автоматически сформирует заявку на получение фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата с использованием сведений из указанных документов. Останется только подписать заявку, при необходимости скорректировав сведения, что исключает необходимость повторного ввода информации и минимизирует риск ошибок.

Заявка на получение экспортного ветеринарного сертификата теперь автоматически предзаполняется сведениями из предэкспортных ветеринарных сопроводительных документов ФГИС "ВетИС". Также доработана подсистема "Обеспечение взаимодействия (интеграции)" и сервис "НИОКР" - в части отчета и сохранения данных юридического лица. Команда платформы "Мой экспорт" продолжает поддерживать постоянную связь с бизнесом и федеральными органами власти, чтобы оперативно реагировать на запросы компаний и расширять спектр полезных услуг.

Напомним, услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.