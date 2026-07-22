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Прокуратура Подмосковья раскрыла схему мошенничества через домовые чаты - РИА Новости, 22.07.2026
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14:16 22.07.2026 (обновлено: 14:17 22.07.2026)
Прокуратура Подмосковья раскрыла схему мошенничества через домовые чаты

В прокуратуре Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества в домовых чатах

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фейковые домовые чаты, чтобы выманить персональные данные жителей.
  • Аферисты просят жильцов получить код через поддельного бота, по ссылке или через СМС и отправить его "сотруднику".
  • В прокуратуре посоветовали не сообщать коды из СМС посторонним, не переходить по неизвестным ссылкам и не пользоваться незнакомыми ботами, а при появлении сомнений связаться с управляющей компанией.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники создают фейковые домовые чаты, в которых выманивают персональные данные жителей под предлогом актуализации данных, сообщает прокуратура Подмосковья.
«

"Как действуют мошенники: создают чат якобы от имени управляющей организации или домового сообщества и добавляют жильцов. Сообщают о "цифровой базе жителей", "актуализации данных" или другой "обязательной" процедуре", - говорится в материалах прокуратуры.

Отмечается, что аферисты просят жильца для "подтверждения личности" получить код через поддельного бота, по ссылке или через СМС, а затем отправить этот код "сотруднику". После чего жертве начинают приходить сообщения якобы о входах в аккаунты, взломе портала "Госуслуги" и необходимости связаться со "службой поддержки".
"Указанные телефоны принадлежат мошенникам, которые пытаются получить доступ к аккаунту и личным данным", - рассказали в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что не стоит сообщать кому-либо коды из СМС, переходить по неизвестным ссылкам и пользоваться незнакомыми ботами. Подчеркивается, что при появлении сомнений необходимо выйти из чата и связаться с управляющей компанией.
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