Прокуратура Подмосковья раскрыла схему мошенничества через домовые чаты

"Как действуют мошенники: создают чат якобы от имени управляющей организации или домового сообщества и добавляют жильцов. Сообщают о "цифровой базе жителей", "актуализации данных" или другой "обязательной" процедуре", - говорится в материалах прокуратуры.

"Указанные телефоны принадлежат мошенникам, которые пытаются получить доступ к аккаунту и личным данным", - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что не стоит сообщать кому-либо коды из СМС, переходить по неизвестным ссылкам и пользоваться незнакомыми ботами. Подчеркивается, что при появлении сомнений необходимо выйти из чата и связаться с управляющей компанией.