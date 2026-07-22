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Треть россиян за год смогли распознать мошенников, показало исследование - РИА Новости, 22.07.2026
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09:47 22.07.2026
Треть россиян за год смогли распознать мошенников, показало исследование

"Займер": треть россиян за год сталкивалась с мошенниками, но распознала их

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более трети россиян (35%) за последний год сталкивались с мошенниками и смогли их распознать.
  • 52% граждан для защиты от злоумышленников игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров.
  • Лишь 8% россиян изучают обучающие материалы по цифровой гигиене от Банка России или финансовых организаций.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Треть россиян за последний год сталкивалась с мошенниками, однако им удалось их распознать, говорится в исследовании микрокредитной компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
«
"За последний год столкнуться с мошенниками и вычислить их довелось более трети граждан (35%), еще 11% признались, что стали жертвой. Оставшимся 54% не пришлось иметь дело со злоумышленниками", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3000 человек.
При этом восемь из десяти россиян считают, что в будущем смогли бы распознать мошенника.
Более половины граждан (52%) для защиты от злоумышленников игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17% используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях, а каждый десятый (11%) установил самозапрет на кредиты.
При этом обучающие материалы по цифровой гигиене от Банка России или финансовых организаций изучают лишь 8% россиян, а 12% не делают ничего особенного.
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