Пенсионерка на Камчатке отдала мошенникам более 11 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ 72-летняя жительница Петропавловска-Камчатского стала жертвой мошенников и потеряла более 11 миллионов рублей.

Злоумышленники действовали под видом сотрудников Пенсионного фонда и силового ведомства, убедив женщину, что от ее имени оформляют кредит на нужды ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 июл – РИА Новости. Семидесятидвухлетняя жительница Петропавловска-Камчатского перевела и передала мошенникам более 11 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"В ОП № 2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее крупной суммы денежных средств дистанционными мошенниками… В результате противоправных действий злоумышленников общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

По данным полиции, в начале июня женщине позвонила "сотрудница Пенсионного фонда" и попросила продиктовать код из смс для переоформления пенсии. Пенсионерка заподозрила обман и прервала разговор, но сразу же получила новое сообщение: ей предложили позвонить по номеру для помощи.

Человек, представившийся сотрудником силового ведомства, убедил ее, что от ее имени оформляют кредит на 1,3 миллиона рублей для перевода на нужды ВСУ . Для "спасения" денег женщине запретили обсуждать ситуацию с родственниками, смотреть новости и велели купить новый телефон.

В течение трех недель с ней общались разные "сотрудники" — мужчина и женщина, которые полностью контролировали ее действия. Под их руководством пенсионерка сняла все накопления и несколькими партиями передала деньги курьеру, а часть отправила почтой в другой регион. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.