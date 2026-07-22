Пенсионерка на Камчатке отдала мошенникам более 11 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 72-летняя жительница Петропавловска-Камчатского стала жертвой мошенников и потеряла более 11 миллионов рублей.
- Злоумышленники действовали под видом сотрудников Пенсионного фонда и силового ведомства, убедив женщину, что от ее имени оформляют кредит на нужды ВСУ.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 июл – РИА Новости. Семидесятидвухлетняя жительница Петропавловска-Камчатского перевела и передала мошенникам более 11 миллионов рублей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"В ОП № 2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее крупной суммы денежных средств дистанционными мошенниками… В результате противоправных действий злоумышленников общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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По данным полиции, в начале июня женщине позвонила "сотрудница Пенсионного фонда" и попросила продиктовать код из смс для переоформления пенсии. Пенсионерка заподозрила обман и прервала разговор, но сразу же получила новое сообщение: ей предложили позвонить по номеру для помощи.
Человек, представившийся сотрудником силового ведомства, убедил ее, что от ее имени оформляют кредит на 1,3 миллиона рублей для перевода на нужды ВСУ. Для "спасения" денег женщине запретили обсуждать ситуацию с родственниками, смотреть новости и велели купить новый телефон.
В течение трех недель с ней общались разные "сотрудники" — мужчина и женщина, которые полностью контролировали ее действия. Под их руководством пенсионерка сняла все накопления и несколькими партиями передала деньги курьеру, а часть отправила почтой в другой регион. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к преступлению.