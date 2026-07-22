Индекс Мосбиржи вырос после анонса встречи Лаврова и Рубио

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи перешел к росту и превысил 2100 пунктов спустя неделю колебаний ниже этой отметки после анонса встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, следует из данных Московской биржи.