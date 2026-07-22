Индекс Мосбиржи вырос после анонса встречи Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индекс Мосбиржи перешел к росту и превысил 2100 пунктов после анонса встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
- Рублевый индекс Мосбиржи к 12:17 по московскому времени рос на 1,03 % — до 2100,20 пункта.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи перешел к росту и превысил 2100 пунктов спустя неделю колебаний ниже этой отметки после анонса встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.17 мск рос на 1,03% - до 2100,20 пункта, а до новости о встрече индекс снижался на 0,7%.
Встреча с государственным секретарем США согласована и запланирована на первую половину дня четверга, заявил Лавров.