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Индекс Мосбиржи вырос после анонса встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
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12:17 22.07.2026 (обновлено: 12:22 22.07.2026)
Индекс Мосбиржи вырос после анонса встречи Лаврова и Рубио

Индекс Мосбиржи превысил 2100 пунктов после анонса встречи Лаврова и Рубио

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индекс Мосбиржи перешел к росту и превысил 2100 пунктов после анонса встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
  • Рублевый индекс Мосбиржи к 12:17 по московскому времени рос на 1,03 % — до 2100,20 пункта.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи перешел к росту и превысил 2100 пунктов спустя неделю колебаний ниже этой отметки после анонса встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.17 мск рос на 1,03% - до 2100,20 пункта, а до новости о встрече индекс снижался на 0,7%.
Встреча с государственным секретарем США согласована и запланирована на первую половину дня четверга, заявил Лавров.
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