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Корпоративную демографическую политику внедряют на предприятиях Мордовии - РИА Новости, 22.07.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
21:38 22.07.2026
Корпоративную демографическую политику внедряют на предприятиях Мордовии

Лут, Котякову и Гурову рассказали о демографической политике в Мордовии

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Министру сельского хозяйства России Оксане Лут, главе Минтруда России Антону Котякову и руководителю Росмолодежи Григорию Гурову рассказали о корпоративной демографической политике на предприятиях Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
В рамках рабочей поездки в Мордовию Лут, Котяков и Гуров в сопровождении главы Мордовии Артема Здунова ознакомились с работой рузаевской производственной площадки МПК "Атяшевский" группы компаний "Талина". За три года на участке, предоставленном правительством региона в 2022 году, фактически с нуля возведен современный комплекс с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, создано 1,5 тысячи рабочих мест.
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"Особое внимание компания уделяет корпоративной демографической политике. В числе мер поддержки: материальная помощь на свадьбу, компенсация расходов на приобретение путевки в детские оздоровительные лагеря, займы для приобретения жилья, а также покупка или строительство ведомственного жилья с последующей передачей в собственность, оказание материальной помощи при рождении ребенка и компенсация расходов за детский сад", - говорится в сообщении.
Еще одним пунктом рабочей программы стал завод "Биохимик" в Саранске (входит в ГК "Промомед"). Гости ознакомились с производством ветеринарных препаратов и оценили возможности предприятия по обеспечению российского рынка востребованными лекарствами для животных. Как подчеркнул глава республики, в Мордовии последовательно развивается направление фармацевтики и биотехнологий, в том числе инновации в ветеринарии.
На предприятии уже налажен выпуск широкого спектра востребованных ветеринарных препаратов, включая противопаразитарные, антибактериальные, обезболивающие и кардиологические средства для домашних животных. Разработка лекарственных средств осуществлялась в тесном сотрудничестве с ведущими научными организациями страны.
"Внедрение современных технологий производства позволяет нам масштабировать выпуск качественных ветеринарных препаратов нового поколения. Таким образом, мы укрепляем позиции отечественной ветеринарной фармацевтики", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.
В течение ближайшего года компания планирует запустить более 25 лекарственных препаратов для ветеринарного применения, десять из которых включены в перечень необходимых для рынка ветеринарных препаратов.
"Также были рассмотрены вопросы внедрения на предприятии корпоративного демографического стандарта", - отмечается в сообщении.
 
Республика МордовияРоссияСаранскГригорий ГуровОксана ЛутАнтон КотяковПромомед
 
 
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