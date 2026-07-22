Корпоративную демографическую политику внедряют на предприятиях Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Министру сельского хозяйства России Оксане Лут, главе Минтруда России Антону Котякову и руководителю Росмолодежи Григорию Гурову рассказали о корпоративной демографической политике на предприятиях Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках рабочей поездки в Мордовию Лут, Котяков и Гуров в сопровождении главы Мордовии Артема Здунова ознакомились с работой рузаевской производственной площадки МПК "Атяшевский" группы компаний "Талина". За три года на участке, предоставленном правительством региона в 2022 году, фактически с нуля возведен современный комплекс с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, создано 1,5 тысячи рабочих мест.

« "Особое внимание компания уделяет корпоративной демографической политике. В числе мер поддержки: материальная помощь на свадьбу, компенсация расходов на приобретение путевки в детские оздоровительные лагеря, займы для приобретения жилья, а также покупка или строительство ведомственного жилья с последующей передачей в собственность, оказание материальной помощи при рождении ребенка и компенсация расходов за детский сад", - говорится в сообщении.

Еще одним пунктом рабочей программы стал завод "Биохимик" в Саранске (входит в ГК "Промомед"). Гости ознакомились с производством ветеринарных препаратов и оценили возможности предприятия по обеспечению российского рынка востребованными лекарствами для животных. Как подчеркнул глава республики, в Мордовии последовательно развивается направление фармацевтики и биотехнологий, в том числе инновации в ветеринарии.

На предприятии уже налажен выпуск широкого спектра востребованных ветеринарных препаратов, включая противопаразитарные, антибактериальные, обезболивающие и кардиологические средства для домашних животных. Разработка лекарственных средств осуществлялась в тесном сотрудничестве с ведущими научными организациями страны.

"Внедрение современных технологий производства позволяет нам масштабировать выпуск качественных ветеринарных препаратов нового поколения. Таким образом, мы укрепляем позиции отечественной ветеринарной фармацевтики", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.

В течение ближайшего года компания планирует запустить более 25 лекарственных препаратов для ветеринарного применения, десять из которых включены в перечень необходимых для рынка ветеринарных препаратов.