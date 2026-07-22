Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирошник заявил, что Зеленский пожертвовал частью полномочий, заменив главкома ВСУ Сырского на Драпатого.
- Мирошник считает, что это свидетельствует о том, что последнее слово в назначении высоких начальников в ВСУ уже не за Зеленским.
- Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины, после чего в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и акции против Сырского.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кураторы киевского режима вынудили Владимира Зеленского пожертвовать частью полномочий, заменив на посту главкома ВСУ Александра Сырского менее лояльным Михаилом Драпатым, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Это говорит о том, что затеянная Зеленским ротация системы управления уже пошла не по его плану. Условные глобалисты, стоящие за НАБУ, Федоровым (экс-министр обороны Украины - ред.) и всей этой группой, вынудили Зеленского пожертвовать своей креатурой на должности главкома в лице Сырского и заменить его гораздо менее лояльным к себе Драпатым", - сказал Мирошник.
"Это достаточно ярко свидетельствует о том, что последнее слово в назначении высоких начальников и в ВСУ уже не за Зеленским, и об этом знают и в самих украинских военных кругах", - добавил он.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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