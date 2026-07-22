Краткий пересказ от РИА ИИ Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал Александр Сырский, утверждает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Тактические изменения на поле боя в краткосрочной перспективе маловероятны, все будет двигаться "по накатанному", отметил Мирошник.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал его предшественник Александр Сырский, он будет сверять эти приказы с мнением своих европейских хозяев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Не на все Драпатый будет легко соглашаться, как это делал Сырский . Он будет сверять приказы Зеленского с мнением своих хозяев в Европе", - сказал Мирошник.

Говоря о тактических изменениях на поле боя, он отметил, что в краткосрочной перспективе изменить тактические подходы Драпатому вряд ли получится, все будет двигаться "по накатанному".