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Мирошник рассказал, как будет действовать Драпатый на посту главкома ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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10:41 22.07.2026 (обновлено: 11:07 22.07.2026)
Мирошник рассказал, как будет действовать Драпатый на посту главкома ВСУ

Мирошник: Драпатый будет сверять мнение Зеленского с позицией европейских хозяев

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал Александр Сырский, утверждает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Тактические изменения на поле боя в краткосрочной перспективе маловероятны, все будет двигаться "по накатанному", отметил Мирошник.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал его предшественник Александр Сырский, он будет сверять эти приказы с мнением своих европейских хозяев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Не на все Драпатый будет легко соглашаться, как это делал Сырский. Он будет сверять приказы Зеленского с мнением своих хозяев в Европе", - сказал Мирошник.
Говоря о тактических изменениях на поле боя, он отметил, что в краткосрочной перспективе изменить тактические подходы Драпатому вряд ли получится, все будет двигаться "по накатанному".
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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