Мирошник рассказал, как будет действовать Драпатый на посту главкома ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал Александр Сырский, утверждает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
- Тактические изменения на поле боя в краткосрочной перспективе маловероятны, все будет двигаться "по накатанному", отметил Мирошник.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый не будет соглашаться со всеми приказами Владимира Зеленского, как это делал его предшественник Александр Сырский, он будет сверять эти приказы с мнением своих европейских хозяев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Говоря о тактических изменениях на поле боя, он отметил, что в краткосрочной перспективе изменить тактические подходы Драпатому вряд ли получится, все будет двигаться "по накатанному".
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
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