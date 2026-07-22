Миронов предложил поощрять россиян, ведущих здоровый образ жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести систему страховых, налоговых и сервисных поощрений для граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Миронов предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население.

По словам Миронова, гражданам должна быть предоставлена возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести систему страховых, налоговых и сервисных поощрений для граждан, которые ведут здоровый образ жизни.

"Предлагаю ввести систему поощрений - страховые, налоговые, сервисные - для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации", - сказал Миронов

Также он предложил расширить эксперимент "Персональные медицинские помощники" с диспансерных больных на все население.

По словам политика, необходимо дать гражданам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги".

Миронов напомнил, что экспериментальный правовой режим "Персональные медицинские помощники" действует с 2023 года и подтвердил свою эффективность, однако пока охватывает только диспансерных больных.

Он рассказал, что обсудил эти предложения на встрече со спортивным врачом-неврологом и медицинским блогером Антоном Епифановым.