Минпросвещения сообщило о возврате денег за неиспользованные дни в "Артеке"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения организовало механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха в МДЦ "Артек" для родителей, купивших коммерческие путевки.

Заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", будут рассмотрены в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра.

Более 1,2 тысячи воспитанников были перевезены во всероссийские детские центры "Смена", "Орленок" и лагерь "Вита".

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для родителей, которые приобрели путевки в МДЦ "Артек", организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха детей, финансовый вопрос полностью решен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым , в том числе в МДЦ " Артек ", Минпросвещения РФ принимает меры по поддержке семей. Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни - финансовый вопрос полностью решен", - говорится в сообщении

Уточняется, что заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены.

"Во взаимодействии с администрацией Краснодарского края и с учетом согласия родителей также был организован переезд более 1,2 тысячи воспитанников во всероссийские детские центры "Смена", "Орленок" и лагерь "Вита", - добавили в министерстве.