Минпросвещения сообщило о возврате денег за неиспользованные дни в "Артеке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения организовало механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха в МДЦ "Артек" для родителей, купивших коммерческие путевки.
- Заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", будут рассмотрены в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра.
- Более 1,2 тысячи воспитанников были перевезены во всероссийские детские центры "Смена", "Орленок" и лагерь "Вита".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для родителей, которые приобрели путевки в МДЦ "Артек", организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха детей, финансовый вопрос полностью решен, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, в том числе в МДЦ "Артек", Минпросвещения РФ принимает меры по поддержке семей. Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни - финансовый вопрос полностью решен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены.
"Во взаимодействии с администрацией Краснодарского края и с учетом согласия родителей также был организован переезд более 1,2 тысячи воспитанников во всероссийские детские центры "Смена", "Орленок" и лагерь "Вита", - добавили в министерстве.
В ведомстве отметили, что по номеру 8 (800) 600-20-85 круглосуточно работает единый контактный центр. Для решения вопросов создан оперативный штаб.