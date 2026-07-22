ВС России поразили логистические центры ВСУ и цеха производства дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили логистические центры и цеха производства беспилотников большой дальности ВСУ.
- Нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун", а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили логистические центры, цеха производства беспилотников большой дальности ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун", логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.