"Идеал для Зеленского": что ждет ВСУ после назначения Драпатого

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Генерал Мясник передал пост не менее одиозному коллеге. Глава режима, пытаясь остудить конфликт из-за отставки министра обороны, заменил командующего войсками. О том, как это повлияет на расклад сил в Киеве и обстановку на фронте, — в материале РИА Новости.

Кто такой Михаил Драпатый

Сага вокруг главнокомандующего пришла к логичной развязке. В начале недели украинские СМИ писали об отставке Александра Сырского. В Генштабе все опровергали: 20 июля официально заявили, что "информация не соответствует действительности". Однако во вторник вечером глава киевского режима все подтвердил. Войсками будет управлять генерал-майор Михаил Драпатый.

© Фото : офис президента Украины Михаил Драпатый © Фото : офис президента Украины Михаил Драпатый

Имя офицера на слуху среди украинцев, причем давно. В новостные сводки он попал 9 мая 2014-го — будучи еще комбатом, переехал на БМП баррикаду в Мариуполе, едва не задавив мирных. Однако медиа раскрутили другой его "подвиг": в августе того же года он вырвался из котла под Изварино в ЛНР, за что получил звание подполковника.

Также Драпатый отметился многочисленными обстрелами мирного населения Донбасса. В 2016-м Следственный комитет России завел дело по 356-й статье Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). С 2016-го по 2019-й Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. По данным российского МВД, в результате атак этого подразделения были убиты и ранены 154 человека.

После начала СВО он получил известность в качестве командующего войсками в Херсонской области. В ноябре 2024-го повышен до командующего Сухопутными войсками ВСУ, где, в частности, ввел новую практику: рекрутировать из тюрем женщин.

В июне 2025-го после российского удара по полигону в Днепропетровской области, где погибли 12 военнослужащих, Драпатый демонстративно подал в отставку. Правда, как писали тогда украинские СМИ, реальной причиной был конфликт с Сырским.

Последний же, записывая видео после ухода с должности главнокомандующего, на ссору намекать не стал. Однако об этом обтекаемо высказался уволенный в 2024-м предшественник Сырского — ныне посол в Великобритании Валерий Залужный: "Новому главкому будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет".

Кто возглавляет Минобороны Украины

А вот о еще одном конфликте Сырского объявили публично. Все началось с увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. Чиновник, узнав о решении, открыто раскритиковал главкома. В итоге глава режима признал: противостояние достигло такого уровня, что "по-хорошему" нужно избавиться от обоих.

© AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве © AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

Экс-министр обвинял Сырского в том, что он мешает реформировать армию и плетет интриги. В ответ генерал уличил чиновника в махинациях с бюджетом, из-за чего военные могут лишиться выплат.

Как бы то ни было, во многих городах Украины начались протесты сторонников Федорова. Люди требовали отставки Сырского, которого в народе уже давно прозвали Мясником за отношение к личному составу. Многие западные СМИ, включая Bloomberg, The Guardian и Financial Times, указывали на кризис госуправления из-за решения Зеленского. Поддержал экс-министра и Драпатый.

Тем не менее Федорова не вернули на должность. Вместо него Минобороны возглавляет бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара — на новом посту он тоже временно исполняющий обязанности.

© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk Евгений Хмара © REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk Евгений Хмара

Украинское издание "Страна" обратило внимание на важную деталь: глава режима назначил нового командующего ВСУ нелегитимно. Согласно законодательству, кандидатуру должен представить министр обороны, однако юридически Хмара таковым не является. Он только исполняет обязанности, и за него до сих пор не проголосовала Верховная рада (нардепы официально на каникулах). Вдобавок до сих пор не опубликован официальный указ Зеленского о Драпатом.

Шило на мыло

Столь стремительные и хаотичные — как минимум с юридической точки зрения — перестановки говорят об одном: в Киеве разгорается борьба за власть, считает политолог Александр Дудчак.

© Фото : соцсети Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве © Фото : соцсети Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве

"Зеленский убрал из правительства потенциального конкурента — Федорова. Ему показалось опасным, что 35-летний министр заводит дружеские контакты с западными корпорациями. Чиновник, опираясь на свои контакты, запустил волну протестных акций, но очевидно, что люди с картонками не могли сделать революцию. Более того, глава режима вступил в закулисные переговоры с партнерами бывшего министра и сумел найти с ними общий язык. В частности, это подтверждает замена Сырского на Драпатого — сторонника Федорова", — поясняет Дудчак.

В то же время эксперт уверен, что назначение нового главкома не приведет к кардинальным изменениям в ВСУ. Драпатый, как и Сырский, лишен политических амбиций и также не жалеет ни солдат, ни мирное население, указывает политолог.

© Фото : Embassy of Ukraine to the UK Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании © Фото : Embassy of Ukraine to the UK Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов согласен, что Драпатый очень удобная для Зеленского кандидатура.

"Отставка Сырского была закономерной. Глава режима хотел найти человека, который, с одной стороны, популярен в народе, а с другой — напрочь лишен политических амбиций. Драпатый идеально подошел на эту роль", — отмечает аналитик.