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Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: биография, что известно о генерале, последние новости
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14:09 22.07.2026 (обновлено: 14:17 22.07.2026)
"Идеал для Зеленского": что ждет ВСУ после назначения Драпатого

Денисов: Драпатый идеально подошел на роль главкома ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Генерал Мясник передал пост не менее одиозному коллеге. Глава режима, пытаясь остудить конфликт из-за отставки министра обороны, заменил командующего войсками. О том, как это повлияет на расклад сил в Киеве и обстановку на фронте, — в материале РИА Новости.

Кто такой Михаил Драпатый

Сага вокруг главнокомандующего пришла к логичной развязке. В начале недели украинские СМИ писали об отставке Александра Сырского. В Генштабе все опровергали: 20 июля официально заявили, что "информация не соответствует действительности". Однако во вторник вечером глава киевского режима все подтвердил. Войсками будет управлять генерал-майор Михаил Драпатый.
© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый
Имя офицера на слуху среди украинцев, причем давно. В новостные сводки он попал 9 мая 2014-го — будучи еще комбатом, переехал на БМП баррикаду в Мариуполе, едва не задавив мирных. Однако медиа раскрутили другой его "подвиг": в августе того же года он вырвался из котла под Изварино в ЛНР, за что получил звание подполковника.
Также Драпатый отметился многочисленными обстрелами мирного населения Донбасса. В 2016-м Следственный комитет России завел дело по 356-й статье Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). С 2016-го по 2019-й Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. По данным российского МВД, в результате атак этого подразделения были убиты и ранены 154 человека.
После начала СВО он получил известность в качестве командующего войсками в Херсонской области. В ноябре 2024-го повышен до командующего Сухопутными войсками ВСУ, где, в частности, ввел новую практику: рекрутировать из тюрем женщин.
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский
В июне 2025-го после российского удара по полигону в Днепропетровской области, где погибли 12 военнослужащих, Драпатый демонстративно подал в отставку. Правда, как писали тогда украинские СМИ, реальной причиной был конфликт с Сырским.
Последний же, записывая видео после ухода с должности главнокомандующего, на ссору намекать не стал. Однако об этом обтекаемо высказался уволенный в 2024-м предшественник Сырского — ныне посол в Великобритании Валерий Залужный: "Новому главкому будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет".
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Кто возглавляет Минобороны Украины

А вот о еще одном конфликте Сырского объявили публично. Все началось с увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. Чиновник, узнав о решении, открыто раскритиковал главкома. В итоге глава режима признал: противостояние достигло такого уровня, что "по-хорошему" нужно избавиться от обоих.
© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве
Экс-министр обвинял Сырского в том, что он мешает реформировать армию и плетет интриги. В ответ генерал уличил чиновника в махинациях с бюджетом, из-за чего военные могут лишиться выплат.
Как бы то ни было, во многих городах Украины начались протесты сторонников Федорова. Люди требовали отставки Сырского, которого в народе уже давно прозвали Мясником за отношение к личному составу. Многие западные СМИ, включая Bloomberg, The Guardian и Financial Times, указывали на кризис госуправления из-за решения Зеленского. Поддержал экс-министра и Драпатый.
Тем не менее Федорова не вернули на должность. Вместо него Минобороны возглавляет бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара — на новом посту он тоже временно исполняющий обязанности.
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna KotykЕвгений Хмара
Евгений Хмара - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk
Евгений Хмара
Украинское издание "Страна" обратило внимание на важную деталь: глава режима назначил нового командующего ВСУ нелегитимно. Согласно законодательству, кандидатуру должен представить министр обороны, однако юридически Хмара таковым не является. Он только исполняет обязанности, и за него до сих пор не проголосовала Верховная рада (нардепы официально на каникулах). Вдобавок до сих пор не опубликован официальный указ Зеленского о Драпатом.
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Шило на мыло

Столь стремительные и хаотичные — как минимум с юридической точки зрения — перестановки говорят об одном: в Киеве разгорается борьба за власть, считает политолог Александр Дудчак.
© Фото : соцсетиМитинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве
Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве
"Зеленский убрал из правительства потенциального конкурента — Федорова. Ему показалось опасным, что 35-летний министр заводит дружеские контакты с западными корпорациями. Чиновник, опираясь на свои контакты, запустил волну протестных акций, но очевидно, что люди с картонками не могли сделать революцию. Более того, глава режима вступил в закулисные переговоры с партнерами бывшего министра и сумел найти с ними общий язык. В частности, это подтверждает замена Сырского на Драпатого — сторонника Федорова", — поясняет Дудчак.
В то же время эксперт уверен, что назначение нового главкома не приведет к кардинальным изменениям в ВСУ. Драпатый, как и Сырский, лишен политических амбиций и также не жалеет ни солдат, ни мирное население, указывает политолог.
© Фото : Embassy of Ukraine to the UKВалерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании
Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великборритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Embassy of Ukraine to the UK
Валерий Залужный во время встречи с украинскими военными в Великобритании
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов согласен, что Драпатый очень удобная для Зеленского кандидатура.
"Отставка Сырского была закономерной. Глава режима хотел найти человека, который, с одной стороны, популярен в народе, а с другой — напрочь лишен политических амбиций. Драпатый идеально подошел на эту роль", — отмечает аналитик.
При этом он убежден, что ситуация на поле боя не изменится: у ВСУ не хватает ресурсов. Все эти перестановки — лишь попытка главы режима справиться с имиджевым ударом и еще сильнее зацепиться за единоличную власть.
 
В миреРоссияМариупольИзварино (Луганская область)Михаил ДрапатыйАлександр СырскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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