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Медведева объяснила, зачем стала ведущей балетного гала-концерта в Японии - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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14:19 22.07.2026 (обновлено: 14:29 22.07.2026)
Медведева объяснила, зачем стала ведущей балетного гала-концерта в Японии

Медведева рассказала, как она стала ведущей балетного гала-концерта в Японии

© Соцсети спортсменкиЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Соцсети спортсменки
Евгения Медведева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведева стала ведущей балетного гала-концерта "Young star Ballet Gala", который проходит в Японии.
  • Ей предстоит вести концерт на японском языке, несмотря на то что ее знания языка отрывочны.
  • Медведева изучала японский язык 7–8 лет назад и до сих пор может использовать базовые фразы.
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью РИА Новости о том, как она стала ведущей балетного гала-концерта, который проходит в Японии.
"Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: "а что я там буду делать?". Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Я знаю английский и свободно на нем говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский – тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым", - сказала Медведева.
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Как ранее рассказал РИА Новости глава компании "Impressario" Андрей Орлов, он увидел выступление ведущего солиста Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореографа Ильдара Гайнутдинова и решил пригласить его для участия в гала-концерте. А когда узнал, что Медведева – его невеста, постарался найти формат и для ее участия в "Young star Ballet Gala".
"Это балетный гала-концерт, и было понятно, что Ильдар будет танцевать, а вот чем я буду заниматься, было неизвестно. И уже ближе к вылету в Японию мы определились с форматом и с тем, что я буду вести его на японском", - сказала Медведева.
Она рассказала, что 7-8 лет назад интенсивно изучала японский язык с преподавателем, занимаясь по 2-3 раза в неделю. Медведева знает обе азбуки японского языка хирагана и катакана. И несмотря на то, что с тех пор прошло несколько лет, до сих пор может самостоятельно сделать заказ в ресторане, узнать дорогу, сделать покупки.
"То есть какие-то базовые вещи я смогу сказать по-японски. У меня отрывочные знания японского – я знаю отдельные слова, но мне сложно собрать их в одну фразу. Но это вопрос опыта, так как за ненадобностью я перестала учить японский. Так что участие в качестве ведущей на японском языке - это будет интересный опыт, волнительный. Мне понравилась эта идея", - сказала Медведева.
Концерт "Young star Ballet Gala" с участием звезд российского балета и Медведевой в качестве ведущей, организованный компанией "Impressario", проходит в течение 22 и 23 июля в "Kannai Hall" в японской Йокогаме. В концерте участвует танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов.
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