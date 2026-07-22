Подозреваемых в убийстве полицейских в Махачкале завербовали из-за рубежа

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае 2025-го двое полицейских погибли при вооруженном нападении в Махачкале.

Злоумышленников завербовал участник международной террористической организации, находящийся за пределами России.

МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Двое жителей Дагестана, которые в мае 2025 года совершили вооруженное нападение на полицейских в Махачкале и убили двух сотрудников, были завербованы находившимся за пределами России участником международной террористической организации (МТО), сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.

Пятого мая 2025 года в Махачкале двое мужчин совершили вооруженное нападение на двух полицейских, один из которых скончался. Завладев служебным автомобилем и оружием убитого, нападавшие обстреляли полицейских и прохожих.

Правоохранители ответным огнем ликвидировали одного из мужчин, второй был нейтрализован и с огнестрельными ранениями госпитализирован. В результате теракта погибли двое полицейских, еще двое получили ранения, также пострадали четверо гражданских.

"Расследованием установлено, что находившийся за пределами Российской Федерации участник МТО, используя интернет-мессенджеры, длительное время осуществлял идеологическую обработку и вербовку двух жителей республики, склоняя их к совершению террористического акта… Мотивом преступления стала идеология МТО, основанная на пропаганде терроризма, неприятии конституционного строя РФ и призывах к вооруженному насилию", – сказал Супрун.

Таким образом, как установило следствие, нападение на сотрудников полиции не было спонтанным – оно стало результатом целенаправленного вовлечения исполнителей в деятельность международной террористической организации. Под воздействием экстремистской идеологии они объединились в террористическое сообщество, заранее распределили роли и подготовились к вооруженному нападению.