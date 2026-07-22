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Подозреваемых в убийстве полицейских в Махачкале завербовали из-за рубежа - РИА Новости, 22.07.2026
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10:49 22.07.2026
Подозреваемых в убийстве полицейских в Махачкале завербовали из-за рубежа

Подозреваемых в убийстве полицейских в Махачкале завербовал участник МТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае 2025-го двое полицейских погибли при вооруженном нападении в Махачкале.
  • Злоумышленников завербовал участник международной террористической организации, находящийся за пределами России.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Двое жителей Дагестана, которые в мае 2025 года совершили вооруженное нападение на полицейских в Махачкале и убили двух сотрудников, были завербованы находившимся за пределами России участником международной террористической организации (МТО), сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.
Пятого мая 2025 года в Махачкале двое мужчин совершили вооруженное нападение на двух полицейских, один из которых скончался. Завладев служебным автомобилем и оружием убитого, нападавшие обстреляли полицейских и прохожих.
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Правоохранители ответным огнем ликвидировали одного из мужчин, второй был нейтрализован и с огнестрельными ранениями госпитализирован. В результате теракта погибли двое полицейских, еще двое получили ранения, также пострадали четверо гражданских.
"Расследованием установлено, что находившийся за пределами Российской Федерации участник МТО, используя интернет-мессенджеры, длительное время осуществлял идеологическую обработку и вербовку двух жителей республики, склоняя их к совершению террористического акта… Мотивом преступления стала идеология МТО, основанная на пропаганде терроризма, неприятии конституционного строя РФ и призывах к вооруженному насилию", – сказал Супрун.
Таким образом, как установило следствие, нападение на сотрудников полиции не было спонтанным – оно стало результатом целенаправленного вовлечения исполнителей в деятельность международной террористической организации. Под воздействием экстремистской идеологии они объединились в террористическое сообщество, заранее распределили роли и подготовились к вооруженному нападению.
Уголовное дело в отношении выжившего участника нападения направлено в суд. Против человека, который вербовал и склонял исполнителей к созданию террористического сообщества и совершению теракта, расследуется отдельное уголовное дело.
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