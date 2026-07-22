Сторонники Мадуро собрались у суда перед началом слушаний по его делу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались возле суда в Нью-Йорке в преддверии слушания по его делу и делу его супруги.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались возле суда в Нью-Йорке в преддверии очередного слушания по делу политика и его супруги, передает корреспондент РИА Новости в места событий.

В общей сложности у здания суда, где пройдут слушания, в это утро собрались несколько десятков человек. Часть из них пришла с плакатами, содержащими требование "освободить Мадуро " и призывами "отвергнуть американский империализм". Полиция проведению гражданской акции не препятствует.

Изначально планировалось, что заседание по делу Мадуро и его супруги состоится 30 июня. Однако впоследствии прокуратура выступила с просьбой перенести на три недели. Судья Элвин Геллерштайн согласился с этим предложением.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".