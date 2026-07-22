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Сторонники Мадуро собрались у суда перед началом слушаний по его делу - РИА Новости, 22.07.2026
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18:08 22.07.2026
Сторонники Мадуро собрались у суда перед началом слушаний по его делу

Сторонники Николаса Мадуро собрались у суда перед началом слушаний по его делу

© AP Photo / Adam GrayАкция сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро возле суда в Нью-Йорке
Акция сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро возле суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Adam Gray
Акция сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро возле суда в Нью-Йорке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались возле суда в Нью-Йорке в преддверии слушания по его делу и делу его супруги.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались возле суда в Нью-Йорке в преддверии очередного слушания по делу политика и его супруги, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
В общей сложности у здания суда, где пройдут слушания, в это утро собрались несколько десятков человек. Часть из них пришла с плакатами, содержащими требование "освободить Мадуро" и призывами "отвергнуть американский империализм". Полиция проведению гражданской акции не препятствует.
Изначально планировалось, что заседание по делу Мадуро и его супруги состоится 30 июня. Однако впоследствии прокуратура выступила с просьбой перенести на три недели. Судья Элвин Геллерштайн согласился с этим предложением.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
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