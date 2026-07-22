Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении карьеры в 18 лет после двух остановок сердца.

Энгельгардт опубликовала в Instagram* свою черно-белую фотографию с больничной кровати и рассказала, что не сможет больше заниматься спортом.