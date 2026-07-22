Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении карьеры в 18 лет после двух остановок сердца.
- У Энгельхардт было воспаление сердечной мышцы, ей поставили дефибриллятор, и через неделю ее выписали из больницы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении карьеры в 18 лет после двух остановок сердца.
Энгельгардт опубликовала в Instagram* свою черно-белую фотографию с больничной кровати и рассказала, что не сможет больше заниматься спортом.
"Моя жизнь менялась день ото дня, и вы видите, что за каждый день нужно быть благодарным. Мне сказали, что у меня дважды была остановка сердца и я четыре дня находилась в глубоком сне из-за воспаления сердечной мышцы. Мне поставили дефибриллятор, чтобы избежать еще одной остановки сердца. Даже очень хорошие врачи в Линце думали, что я не справлюсь. Они ошибались, потому что через неделю меня уже выписали", - приводит текст сообщения спортсменки Bild.
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