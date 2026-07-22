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Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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11:46 22.07.2026 (обновлено: 11:49 22.07.2026)
Австрийская лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

Лыжница Энгельхардт завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатание на лыжах
Катание на лыжах - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении карьеры в 18 лет после двух остановок сердца.
  • У Энгельхардт было воспаление сердечной мышцы, ей поставили дефибриллятор, и через неделю ее выписали из больницы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении карьеры в 18 лет после двух остановок сердца.
Энгельгардт опубликовала в Instagram* свою черно-белую фотографию с больничной кровати и рассказала, что не сможет больше заниматься спортом.
"Моя жизнь менялась день ото дня, и вы видите, что за каждый день нужно быть благодарным. Мне сказали, что у меня дважды была остановка сердца и я четыре дня находилась в глубоком сне из-за воспаления сердечной мышцы. Мне поставили дефибриллятор, чтобы избежать еще одной остановки сердца. Даже очень хорошие врачи в Линце думали, что я не справлюсь. Они ошибались, потому что через неделю меня уже выписали", - приводит текст сообщения спортсменки Bild.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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