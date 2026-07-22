Рейтинг@Mail.ru
Коллективу "Ленфильма" представили нового гендиректора - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:02 22.07.2026 (обновлено: 18:31 22.07.2026)
Коллективу "Ленфильма" представили нового гендиректора

Беглов представил коллективу "Ленфильма" нового гендиректора Давиденко

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Давиденко
Дмитрий Давиденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Давиденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Беглов представил коллективу киностудии "Ленфильм" нового гендиректора Дмитрия Давиденко.
  • Он сменил Надежду Андрющенко.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду представил коллективу киностудии "Ленфильм" ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко, передает корреспондент РИА Новости.
Давиденко сменил на посту гендиректора "Ленфильма" Надежду Андрющенко. Беглов поблагодарил ее за работу "в непростое время", уточнив, что она не покидает "Ленфильм".
Здание Ленфильма - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Истории бойцов в зоне СВО станут основой для новых проектов "Ленфильма"
27 апреля, 03:36
"Она никуда не уходит, она остается работать, возглавит продюсерский центр ("Ленфильма" - ред.), будет советником директора. Все остается так, как остается, только будет все расширяться, прибавляться, и будем еще сильнее звучать", - сказал губернатор Петербурга.
Давиденко, обращаясь к коллективу, выразил надежду, что киностудия станет родным домом и для него, и для всех сотрудников.
"Я хочу сказать, что "Ленфильм" - легендарная киностудия, она прожила не самые легкие времена, но, тем не менее, есть замечательные имена мастеров, есть замечательные фильмы... Как киновед, как кинематографист я очень четко понимаю ценность этой студии, мне очень хочется, чтобы этот дом был для нас родным", - отметил он.
Давиденко - кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры России.
В продюсерской фильмографии нового руководителя "Ленфильма" отмечены такие фильмы, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", а также сериалы "Каменская", "Оттепель" и "Оптимисты".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов рассказал о стратегии развития "Ленфильма" до 2030 года
3 июня, 16:45
 
КультураЛенфильмМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала