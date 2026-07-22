Коллективу "Ленфильма" представили нового гендиректора

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Беглов представил коллективу киностудии "Ленфильм" нового гендиректора Дмитрия Давиденко.

Он сменил Надежду Андрющенко.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду представил коллективу киностудии "Ленфильм" ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко, передает корреспондент РИА Новости.

Давиденко сменил на посту гендиректора " Ленфильма " Надежду Андрющенко. Беглов поблагодарил ее за работу "в непростое время", уточнив, что она не покидает "Ленфильм".

"Она никуда не уходит, она остается работать, возглавит продюсерский центр ("Ленфильма" - ред.), будет советником директора. Все остается так, как остается, только будет все расширяться, прибавляться, и будем еще сильнее звучать", - сказал губернатор Петербурга.

Давиденко, обращаясь к коллективу, выразил надежду, что киностудия станет родным домом и для него, и для всех сотрудников.

"Я хочу сказать, что "Ленфильм" - легендарная киностудия, она прожила не самые легкие времена, но, тем не менее, есть замечательные имена мастеров, есть замечательные фильмы... Как киновед, как кинематографист я очень четко понимаю ценность этой студии, мне очень хочется, чтобы этот дом был для нас родным", - отметил он.

Давиденко - кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры России