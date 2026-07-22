Коллективу "Ленфильма" представили нового гендиректора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Беглов представил коллективу киностудии "Ленфильм" нового гендиректора Дмитрия Давиденко.
- Он сменил Надежду Андрющенко.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду представил коллективу киностудии "Ленфильм" ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко, передает корреспондент РИА Новости.
Давиденко сменил на посту гендиректора "Ленфильма" Надежду Андрющенко. Беглов поблагодарил ее за работу "в непростое время", уточнив, что она не покидает "Ленфильм".
"Она никуда не уходит, она остается работать, возглавит продюсерский центр ("Ленфильма" - ред.), будет советником директора. Все остается так, как остается, только будет все расширяться, прибавляться, и будем еще сильнее звучать", - сказал губернатор Петербурга.
Давиденко, обращаясь к коллективу, выразил надежду, что киностудия станет родным домом и для него, и для всех сотрудников.
"Я хочу сказать, что "Ленфильм" - легендарная киностудия, она прожила не самые легкие времена, но, тем не менее, есть замечательные имена мастеров, есть замечательные фильмы... Как киновед, как кинематографист я очень четко понимаю ценность этой студии, мне очень хочется, чтобы этот дом был для нас родным", - отметил он.
Давиденко - кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры России.
В продюсерской фильмографии нового руководителя "Ленфильма" отмечены такие фильмы, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", а также сериалы "Каменская", "Оттепель" и "Оптимисты".