Рейтинг@Mail.ru
В АСЕАН с пониманием воспринимают позицию России по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 22.07.2026 (обновлено: 12:32 22.07.2026)
В АСЕАН с пониманием воспринимают позицию России по Украине, заявил Лавров

Лавров: в АСЕАН с пониманием воспринимают позицию России по конфликту на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) понимают позицию России об устранении первопричин конфликтов.
  • Среди членов АСЕАН есть понимание подходов Москвы к ситуации на Украине, что проявляется в их позиции в Организации Объединенных Наций.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии понимают позицию РФ об устранении первопричин конфликтов, в частности, понимающе воспринимают подходы Москвы к ситуации на Украине, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН он отметил, что Москва считает необходимым во всех конфликтах в первую очередь выявлять и устранять их первопричины. Среди членов АСЕАН есть понимание этой позиции, отметил министр.
"Мы напомнили о наших подходах и к ситуации, на сегодняшний момент сложившейся вокруг Украины. Мы ощущаем, что большинство стран с пониманием ее воспринимают. Это проявляется в их позиции, в частности, в Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине, сообщил Лавров
18 июня, 15:15
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровАссоциация государств Юго-Восточной АзииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала