В АСЕАН с пониманием воспринимают позицию России по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) понимают позицию России об устранении первопричин конфликтов.
- Среди членов АСЕАН есть понимание подходов Москвы к ситуации на Украине, что проявляется в их позиции в Организации Объединенных Наций.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии понимают позицию РФ об устранении первопричин конфликтов, в частности, понимающе воспринимают подходы Москвы к ситуации на Украине, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН он отметил, что Москва считает необходимым во всех конфликтах в первую очередь выявлять и устранять их первопричины. Среди членов АСЕАН есть понимание этой позиции, отметил министр.
"Мы напомнили о наших подходах и к ситуации, на сегодняшний момент сложившейся вокруг Украины. Мы ощущаем, что большинство стран с пониманием ее воспринимают. Это проявляется в их позиции, в частности, в Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.