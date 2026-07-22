Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.
- По его словам, если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) очень четко ответил, что мы (Россия - ред.) ни на кого нападать не собираемся, но если они (Европа - ред.) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
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