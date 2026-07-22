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Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2026
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12:11 22.07.2026 (обновлено: 12:17 22.07.2026)
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Лавров

Лавров: Россия ни на кого нападать не собирается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается.
  • По его словам, если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) очень четко ответил, что мы (Россия - ред.) ни на кого нападать не собираемся, но если они (Европа - ред.) в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
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РоссияЕвропаМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
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