Лавров отверг сообщения о том, что Россия снабжает Иран в конфликте с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров отверг сообщения о том, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран оружием.
- Лавров назвал информацию о поставках вооружения Ирану со стороны России и Китая неловкой для восприятия.
- Лавров обвинил США в прямом участии в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг сообщения о том, что Россия и Китай якобы напрямую снабжают Иран оружием в конфликте с США.
"Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия Китай напрямую снабжают Иран тем вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
"Я оставляю на совести изобретателей этой информации их заявление, но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системы Старлинка, многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории", - добавил он.