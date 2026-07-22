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Лавров отверг сообщения о том, что Россия снабжает Иран в конфликте с США - РИА Новости, 22.07.2026
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12:11 22.07.2026 (обновлено: 12:22 22.07.2026)
Лавров отверг сообщения о том, что Россия снабжает Иран в конфликте с США

Лавров отверг сообщения о том, что РФ и Китай снабжают Иран в конфликте с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров отверг сообщения о том, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран оружием.
  • Лавров назвал информацию о поставках вооружения Ирану со стороны России и Китая неловкой для восприятия.
  • Лавров обвинил США в прямом участии в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг сообщения о том, что Россия и Китай якобы напрямую снабжают Иран оружием в конфликте с США.
"Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия Китай напрямую снабжают Иран тем вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
"Я оставляю на совести изобретателей этой информации их заявление, но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системы Старлинка, многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории", - добавил он.
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