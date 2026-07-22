Лавров отверг сообщения о том, что Россия снабжает Иран в конфликте с США

МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг сообщения о том, что Россия и Китай якобы напрямую снабжают Иран оружием в конфликте с США.

"Я оставляю на совести изобретателей этой информации их заявление, но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системы Старлинка, многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории", - добавил он.