Лавров выяснит у Рубио нынешнюю позицию США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции США по урегулированию на Украине.
- Он отметил, что намерен задать вопросы напрямую и получить ответы, в том числе о предсказаниях президента Трампа о приближении урегулирования конфликта с Украиной.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине.
"Что касается предсказаний президента (Дональда - ред.) Трампа о приближении урегулирования (конфликта с Украиной - ред.) - я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь. Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. В любом случае встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответ", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.