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Лавров выяснит у Рубио нынешнюю позицию США по Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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12:07 22.07.2026 (обновлено: 12:18 22.07.2026)
Лавров выяснит у Рубио нынешнюю позицию США по Украине

Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио об актуальной позиции США по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции США по урегулированию на Украине.
  • Он отметил, что намерен задать вопросы напрямую и получить ответы, в том числе о предсказаниях президента Трампа о приближении урегулирования конфликта с Украиной.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине.
"Что касается предсказаний президента (Дональда - ред.) Трампа о приближении урегулирования (конфликта с Украиной - ред.) - я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь. Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. В любом случае встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответ", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио о посредничестве США по Украине
19 июня, 16:25
 
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