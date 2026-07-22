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Лавров анонсировал переговоры с Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
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12:02 22.07.2026 (обновлено: 13:14 22.07.2026)
Лавров анонсировал переговоры с Рубио

Лавров анонсировал переговоры с Рубио в Маниле в четверг

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и Рубио проведут переговоры в Маниле в четверг в первой половине дня.
  • Глава МИД планирует уточнить у американского коллеги нынешнюю позицию США по урегулированию на Украине.
МАНИЛА, 22 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг проведут переговоры в Маниле.
"Встреча <...> уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня", — заявил дипломат на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции на полях заседания министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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По словам Лаврова, он намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию США по урегулированию на Украине.
"Тем более что он комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. <...> Мы исходим из того, что пока американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и хорошо уже всем известны", — подчеркнул министр.
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Другие заявления главы МИД
  • Москва обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию;
  • Если Европа вступит в конфликт с Россией, это будет уже неконвенциональная война;
  • Предложений возобновить черноморскую зерновую инициативу не поступало;
  • Лавров опроверг сообщения о том, что Россия и Китай якобы напрямую снабжают Иран оружием в противостоянии с США;
  • Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон;
  • Москва на фоне давления на КНДР больше не поддержит призывы обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова.
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