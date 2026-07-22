Лавров анонсировал переговоры с Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и Рубио проведут переговоры в Маниле в четверг в первой половине дня.
- Глава МИД планирует уточнить у американского коллеги нынешнюю позицию США по урегулированию на Украине.
МАНИЛА, 22 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг проведут переговоры в Маниле.
"Встреча <...> уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня", — заявил дипломат на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.
"Тем более что он комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. <...> Мы исходим из того, что пока американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и хорошо уже всем известны", — подчеркнул министр.
Другие заявления главы МИД
- Москва обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию;
- Если Европа вступит в конфликт с Россией, это будет уже неконвенциональная война;
- Предложений возобновить черноморскую зерновую инициативу не поступало;
- Лавров опроверг сообщения о том, что Россия и Китай якобы напрямую снабжают Иран оружием в противостоянии с США;
- Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон;
- Москва на фоне давления на КНДР больше не поддержит призывы обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова.