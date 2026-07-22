Лавров анонсировал переговоры с Рубио

"Встреча <...> уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня", — заявил дипломат на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.

"Тем более что он комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. <...> Мы исходим из того, что пока американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и хорошо уже всем известны", — подчеркнул министр.