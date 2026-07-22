Лавров и глава МИД Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в области торговли и энергетики, сообщил пакистанский МИД.

Встреча прошла на полях министерского совещания регионального форума АСЕАН в Маниле. Стороны также договорились повышать координацию на многосторонних форумах, обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам и условились оставаться в тесном контакте.