Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 22.07.2026 (обновлено: 12:59 22.07.2026)
Лавров и глава МИД Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

Лавров и глава МИД Пакистана Исхак Дар обсудили двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в области торговли и энергетики.
  • На встрече в Маниле стороны договорились повышать координацию на многосторонних форумах и условились оставаться в тесном контакте.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в области торговли и энергетики, сообщил пакистанский МИД.
"Два лидера рассмотрели двусторонние отношения между Пакистаном и Россией и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в области торговли, энергетики, связности и других ключевых сферах", - говорится в сообщении МИД Пакистана.
Встреча прошла на полях министерского совещания регионального форума АСЕАН в Маниле. Стороны также договорились повышать координацию на многосторонних форумах, обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам и условились оставаться в тесном контакте.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности
Вчера, 06:42
 
В миреПакистанРоссияМанилаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала