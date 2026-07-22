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Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки - РИА Новости, 22.07.2026
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11:06 22.07.2026 (обновлено: 12:43 22.07.2026)
Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки

Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом в Маниле.
  • Встреча проходит на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Маниле переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
Ранее в среду Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана и Бангладеш, а также консультации на министерском уровне в формате РФ-АСЕАН.
В АСЕАН входят одиннадцать стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.
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