Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом в Маниле.
- Встреча проходит на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Маниле переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
Ранее в среду Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана и Бангладеш, а также консультации на министерском уровне в формате РФ-АСЕАН.
В АСЕАН входят одиннадцать стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.