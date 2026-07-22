Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и министр иностранных дел Индии Джайшанкар провели двусторонние переговоры.
- Обсуждались различные аспекты партнерства между Россией и Индией, а также ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели двусторонние переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока, сообщил глава МИД Индии.
Встреча прошла на полях министерских мероприятий АСЕАН в Маниле в среду.