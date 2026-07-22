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Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.07.2026
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10:52 22.07.2026 (обновлено: 12:47 22.07.2026)
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Лавров и Джайшанкар обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 22 июля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и министр иностранных дел Индии Джайшанкар провели двусторонние переговоры.
  • Обсуждались различные аспекты партнерства между Россией и Индией, а также ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели двусторонние переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока, сообщил глава МИД Индии.
"Обсудили различные аспекты нашего партнерства, включая торговлю и инвестиции, энергетику и связанность, науку и технологии, а также вопросы мобильности. Также обменялись мнениями по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке" - написал индийский министр в социальной сети X.
Встреча прошла на полях министерских мероприятий АСЕАН в Маниле в среду.
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В миреИндияУкраинаРоссияСергей ЛавровСубраманиам Джайшанкар
 
 
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