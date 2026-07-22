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Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш в Маниле - РИА Новости, 22.07.2026
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10:20 22.07.2026 (обновлено: 12:36 22.07.2026)
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш в Маниле

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Рахманом в Маниле

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Рахманом на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
  • На встрече особое внимание министры уделили взаимодействию в ООН, учитывая избрание действующего главы МИД Бангладеш на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
  • У Лаврова запланирована насыщенная программа до 23 июля, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
МАНИЛА, 22 ию - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
После рукопожатий и фотографирования глава МИД РФ назвал встречу с бангладешским коллегой в столице Филиппин хорошей возможностью сверить часы по актуальным вопросам.
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Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Бангладеш состоялся в июне в Москве, где Рахман находился с официальным визитом по приглашению Лаврова. В ходе переговоров министры уделили особое внимание взаимодействию в ООН, учитывая избрание действующего главы МИД Бангладеш на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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