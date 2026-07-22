Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш в Маниле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Рахманом на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
- На встрече особое внимание министры уделили взаимодействию в ООН, учитывая избрание действующего главы МИД Бангладеш на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
- У Лаврова запланирована насыщенная программа до 23 июля, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
МАНИЛА, 22 ию - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
После рукопожатий и фотографирования глава МИД РФ назвал встречу с бангладешским коллегой в столице Филиппин хорошей возможностью сверить часы по актуальным вопросам.
Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Бангладеш состоялся в июне в Москве, где Рахман находился с официальным визитом по приглашению Лаврова. В ходе переговоров министры уделили особое внимание взаимодействию в ООН, учитывая избрание действующего главы МИД Бангладеш на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.