Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

В ходе последнего телефонного контакта в апреле министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США.

У Лаврова до 23 июля запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Переговоры начались с рукопожатия, оба министра использовали обращение "дорогой друг" и подчеркнули значимость встречи, которая проходит в столице Филиппин

Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Пакистана состоялся в апреле. Тогда министры обсудили по телефону ситуацию в зоне Персидского залива, в том числе в контексте посреднической роли Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США. В ходе беседы Лавров подтвердил готовность России содействовать этим усилиям.

Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).