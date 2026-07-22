Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 22.07.2026 (обновлено: 12:38 22.07.2026)
Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана

Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Даром в Маниле

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
  • В ходе последнего телефонного контакта в апреле министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США.
  • У Лаврова до 23 июля запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
Переговоры начались с рукопожатия, оба министра использовали обращение "дорогой друг" и подчеркнули значимость встречи, которая проходит в столице Филиппин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России, заявили в Госдуме
28 июня, 21:37
Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Пакистана состоялся в апреле. Тогда министры обсудили по телефону ситуацию в зоне Персидского залива, в том числе в контексте посреднической роли Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США. В ходе беседы Лавров подтвердил готовность России содействовать этим усилиям.
Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Президент Филиппин отметил укрепление сотрудничества между Россией и АСЕАН
19 июня, 18:30
 
В миреРоссияПакистанМанилаСергей ЛавровВысший арбитражный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала