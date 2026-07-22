Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
- В ходе последнего телефонного контакта в апреле министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США.
- У Лаврова до 23 июля запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
Переговоры начались с рукопожатия, оба министра использовали обращение "дорогой друг" и подчеркнули значимость встречи, которая проходит в столице Филиппин.
Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Пакистана состоялся в апреле. Тогда министры обсудили по телефону ситуацию в зоне Персидского залива, в том числе в контексте посреднической роли Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США. В ходе беседы Лавров подтвердил готовность России содействовать этим усилиям.
Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.