Лантратова обвинила Запад в попытках украсть историю России

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на мировой арене всегда пытались украсть историю России, а сегодня некоторые зарубежные учебники пытаются обелить украинский неонацистский режим.

"У нас (в России - ред.) и раньше пытались украсть нашу историю, переписывались учебники - якобы во Второй мировой войне победили только Соединенные Штаты Америки и Англия. Сегодня пытаются обелить украинский неонацистский режим. И такие информационные атаки, они будут продолжаться", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.