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Лантратова обвинила Запад в попытках украсть историю России - РИА Новости, 22.07.2026
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11:55 22.07.2026
Лантратова обвинила Запад в попытках украсть историю России

Лантратова: зарубежные учебники пытаются обелить украинский неонацистский режим

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила, что на мировой арене всегда пытались украсть историю России.
  • Омбудсмен отметила, что доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка" позволит мировому сообществу узнать правду о преступлениях ВСУ.
  • Лантратова подчеркнула, что против России продолжается информационная война и попытки обелить украинский неонацистский режим.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на мировой арене всегда пытались украсть историю России, а сегодня некоторые зарубежные учебники пытаются обелить украинский неонацистский режим.
Омбудсмен в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" отметила, что доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка" позволит мировому сообществу узнать всю правду о преступлениях ВСУ. По ее словам, материал важен, так как против России, как и в прежние годы, продолжается информационная война.
"У нас (в России - ред.) и раньше пытались украсть нашу историю, переписывались учебники - якобы во Второй мировой войне победили только Соединенные Штаты Америки и Англия. Сегодня пытаются обелить украинский неонацистский режим. И такие информационные атаки, они будут продолжаться", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
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