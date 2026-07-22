Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова заявила, что на мировой арене всегда пытались украсть историю России.
- Омбудсмен отметила, что доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка" позволит мировому сообществу узнать правду о преступлениях ВСУ.
- Лантратова подчеркнула, что против России продолжается информационная война и попытки обелить украинский неонацистский режим.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на мировой арене всегда пытались украсть историю России, а сегодня некоторые зарубежные учебники пытаются обелить украинский неонацистский режим.
Омбудсмен в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" отметила, что доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка" позволит мировому сообществу узнать всю правду о преступлениях ВСУ. По ее словам, материал важен, так как против России, как и в прежние годы, продолжается информационная война.
"У нас (в России - ред.) и раньше пытались украсть нашу историю, переписывались учебники - якобы во Второй мировой войне победили только Соединенные Штаты Америки и Англия. Сегодня пытаются обелить украинский неонацистский режим. И такие информационные атаки, они будут продолжаться", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.