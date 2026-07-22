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На Кубани инженера приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 22.07.2026
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18:08 22.07.2026
На Кубани инженера приговорили к 16 годам колонии за госизмену

На Кубани инженер получил 16 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания суда
Статуя Фемиды на фасаде здания суда - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краснодарский краевой суд приговорил 62-летнего инженера из Краснодара к 16 годам колонии по статье о госизмене.
  • Мужчина передавал СБУ информацию об объектах нефтепромышленного комплекса Кубани и осуществлял разведку по заданию куратора.
  • Преступление было совершено с марта 2024 года по июль 2025 года, расследование проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии по статье о госизмене 62-летнего инженера из Краснодара, который передавал СБУ информацию об объектах критической инфраструктуры региона, сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.
"Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя города Краснодара. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что мужчина, являясь противником проведения СВО, самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и выразил желание оказывать помощь спецслужбам Украины. Подсудимый занимал должность инженера в одном из предприятий ТЭК Краснодарского края, он передал сведения о местонахождении ряда объектов нефтепромышленного комплекса Кубани, их штатной численности, оснащенности, производственных мощностях.
Кроме того, как сообщает ведомство, по заданию куратора осужденный осуществлял визуальную разведку нефтехранилищ, а также техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе, сведения о которых передавал куратору.
Уточняется, что преступление было совершено с марта 2024 года по июль 2025 года. Расследование проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год", - добавляет пресс-служба краевой прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
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