Названы самые популярные у россиян экспедиционные круизы в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Остров Врангеля, Курильские и Шантарские острова стали самыми популярными маршрутами в рамках экспедиционных круизов в 2026 году у российских туристов.
- Пик сезона экспедиционных круизов приходится на июль и август, а средняя продолжительность путешествия составляет 11 дней.
- Средняя стоимость экспедиционного круиза составляет 950 тысяч рублей на одного человека.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самыми популярными маршрутами в рамках экспедиционных круизов в 2026 году у российских туристов стали остров Врангеля, а также Курильские и Шантарские острова, рассказали РИА Новости в компании "Панарктик Стар", члене Российского союза туриндустрии.
"Самые популярные маршруты, традиционно, остров Врангеля, Курильские острова. В 2026 году в тройку лидеров вошли Шантарские острова - сработал эффект новизны", - сообщили в туроператоре.
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Так, на остров Врангеля и Курильские острова в летние даты уже на старте продаж каюты были распроданы на 60-100%. При этом самый востребованный период для таких поездок - июль и август.
"Это пик сезона экспедиционных круизов, который в целом ограничен несколькими месяцами - с июня по октябрь - из-за погодных условий и ледовой обстановки в водах Заполярья и Дальнего Востока", - добавили в компании.
В туроператоре отметили устойчивый рост интереса к путешествиям по России, особенно к удаленным и труднодоступным территориям. Кроме того, туристы за одно путешествие хотят понаблюдать за китами и птицами, посетить необитаемый остров, ознакомиться с историей.
"Также растет интерес к экологическому туризму. Все больше путешественников выбирают поездки в места, где природа сохранила свою первозданную силу и красоту: удаленные острова, арктическое побережье, дикие экосистемы", - поделились в компании.
При этом все чаще круизы бронируют туристы в возрасте 25-30 лет. Однако целевую аудиторию таких путешествий составляют люди старше 40 лет: предприниматели, топ-менеджеры, представители IT-сферы и креативных индустрий.
В туроператоре добавили, что средняя стоимость экспедиционных круизов составляет 950 тысяч рублей на одного человека со средней продолжительностью в 11 дней.