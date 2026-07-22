Названы самые популярные у россиян экспедиционные круизы в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Остров Врангеля, Курильские и Шантарские острова стали самыми популярными маршрутами в рамках экспедиционных круизов в 2026 году у российских туристов.

Пик сезона экспедиционных круизов приходится на июль и август, а средняя продолжительность путешествия составляет 11 дней.

Средняя стоимость экспедиционного круиза составляет 950 тысяч рублей на одного человека.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самыми популярными маршрутами в рамках экспедиционных круизов в 2026 году у российских туристов стали остров Врангеля, а также Курильские и Шантарские острова, рассказали РИА Новости в компании "Панарктик Стар", члене Российского союза туриндустрии.

Так, на остров Врангеля и Курильские острова в летние даты уже на старте продаж каюты были распроданы на 60-100%. При этом самый востребованный период для таких поездок - июль и август.

"Это пик сезона экспедиционных круизов, который в целом ограничен несколькими месяцами - с июня по октябрь - из-за погодных условий и ледовой обстановки в водах Заполярья и Дальнего Востока", - добавили в компании.

В туроператоре отметили устойчивый рост интереса к путешествиям по России, особенно к удаленным и труднодоступным территориям. Кроме того, туристы за одно путешествие хотят понаблюдать за китами и птицами, посетить необитаемый остров, ознакомиться с историей.

"Также растет интерес к экологическому туризму. Все больше путешественников выбирают поездки в места, где природа сохранила свою первозданную силу и красоту: удаленные острова, арктическое побережье, дикие экосистемы", - поделились в компании.

При этом все чаще круизы бронируют туристы в возрасте 25-30 лет. Однако целевую аудиторию таких путешествий составляют люди старше 40 лет: предприниматели, топ-менеджеры, представители IT-сферы и креативных индустрий.