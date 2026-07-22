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СМИ: RFEF работает над продлением контракта де ла Фуэнте до 2030 года - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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СМИ: RFEF работает над продлением контракта де ла Фуэнте до 2030 года

As: RFEF работает над продлением контракта де ла Фуэнте до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Королевская испанская футбольная федерация работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года.
  • Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года, сообщает As.
Сборная Испании 19 июля в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке, и во второй раз стала чемпионом мира.
По информации источника, действующее соглашение с 65-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата Европы 2028 года. Президент RFEF Рафаэль Лузан намерен продлить с тренером контракт еще на два года и улучшить его условия. Переговоры с де ла Фуэнте и его представителями планируется начать осенью.
Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года, сменив Луиса Энрике. Под его руководством команда также выиграла Лигу наций в 2023 году и чемпионат Европы в 2024 году. Ранее специалист возглавлял юношеские, молодежную и олимпийскую сборные Испании.
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