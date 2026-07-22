СМИ: RFEF работает над продлением контракта де ла Фуэнте до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Королевская испанская футбольная федерация работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года.

Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года, сообщает As.

Сборная Испании 19 июля в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке, и во второй раз стала чемпионом мира.

По информации источника, действующее соглашение с 65-летним специалистом рассчитано до конца чемпионата Европы 2028 года. Президент RFEF Рафаэль Лузан намерен продлить с тренером контракт еще на два года и улучшить его условия. Переговоры с де ла Фуэнте и его представителями планируется начать осенью.