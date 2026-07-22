Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Константинов заявил, что назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого приближает конец нынешнего киевского режима.
- По его словам, назначение людей низкого уровня ускоряет приближение конца киевского режима.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого приближает конец нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если дело дошло уже до таких откровенных негодяев, значит, скамейка запасных на этой территории покрылась паутиной, дела плохи. Пусть и дальше назначают людей такого низкого уровня, это приближает их конец", - сказал Константинов агентству.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. При этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. Как заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.
Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом
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