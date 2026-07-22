Логистический комплекс Wildberries в Ставропольском крае эвакуировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске эвакуирован.
- Эвакуация проведена в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске на Ставрополье эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщает пресс-служба компании.
"Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.