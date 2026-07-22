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Логистический комплекс Wildberries в Ставропольском крае эвакуировали - РИА Новости, 22.07.2026
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05:23 22.07.2026 (обновлено: 10:45 22.07.2026)
Логистический комплекс Wildberries в Ставропольском крае эвакуировали

Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске эвакуировали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип Wildberries
Логотип Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске эвакуирован.
  • Эвакуация проведена в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске на Ставрополье эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, сообщает пресс-служба компании.
"Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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НевинномысскСтавропольский крайВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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