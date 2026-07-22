На выборы глав субъектов России выдвинули 40 кандидатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выборы глав субъектов РФ в единый день голосования 2026 года выдвинуто 40 кандидатов от 9 политических партий.
- В единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.
- Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сорок кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 2026 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 40 кандидатов выдвинуто региональными отделениями 9 политических партий", - говорится в презентации Памфиловой, которую она представила на заседании ЦИК в среду.
В единый день голосования, который пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.