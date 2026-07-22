На выборы глав субъектов России выдвинули 40 кандидатов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сорок кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 2026 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.