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"Она убивает". На Западе поразились дерзким словам Каллас о России - РИА Новости, 22.07.2026
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20:07 22.07.2026
"Она убивает". На Западе поразились дерзким словам Каллас о России

Мема: Европа убивает Украину, а не помогает ей

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема заявил, что Европа своими действиями и заявлениями губит Украину и ее граждан.
  • По мнению политика, Брюссель виноват в том, что не нашел дипломатического решения украинского вопроса, а Европа не помогает Украине, а "убивает ее".
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа своими действиями и заявлениями только губит Украину и ее граждан, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Страдания украинцев продолжаются и Брюссель напрямую виноват в том, что не нашел дипломатического решения. (Глава евродипломатии ЕС — Прим. ред.) Кая Каллас ранее заявляла, что дипломатия должна заключаться в нанесении "ударов" по России. Какой позор иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны", — написал он в соцсети X.
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Как отмечает политик, Европа не помогает Украине, а "убивает ее, желая, чтобы она вела войну, которую не может выиграть".
Каллас в среду заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.
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