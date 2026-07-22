Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема заявил, что Европа своими действиями и заявлениями губит Украину и ее граждан.
- По мнению политика, Брюссель виноват в том, что не нашел дипломатического решения украинского вопроса, а Европа не помогает Украине, а "убивает ее".
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа своими действиями и заявлениями только губит Украину и ее граждан, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Страдания украинцев продолжаются и Брюссель напрямую виноват в том, что не нашел дипломатического решения. (Глава евродипломатии ЕС — Прим. ред.) Кая Каллас ранее заявляла, что дипломатия должна заключаться в нанесении "ударов" по России. Какой позор иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны", — написал он в соцсети X.
Как отмечает политик, Европа не помогает Украине, а "убивает ее, желая, чтобы она вела войну, которую не может выиграть".
Каллас в среду заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.
Глава МИД Сергей Лавров позже ответил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны Москвы, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.