"Она убивает". На Западе поразились дерзким словам Каллас о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Армандо Мема заявил, что Европа своими действиями и заявлениями губит Украину и ее граждан.

По мнению политика, Брюссель виноват в том, что не нашел дипломатического решения украинского вопроса, а Европа не помогает Украине, а "убивает ее".

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа своими действиями и заявлениями только губит Украину и ее граждан, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Страдания украинцев продолжаются и Брюссель напрямую виноват в том, что не нашел дипломатического решения. (Глава евродипломатии ЕС — Прим. ред.) Кая Каллас ранее заявляла, что дипломатия должна заключаться в нанесении "ударов" по России. Какой позор иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны", — написал он в соцсети X

Как отмечает политик, Европа не помогает Украине, а "убивает ее, желая, чтобы она вела войну, которую не может выиграть".

Каллас в среду заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.

Глава МИД Сергей Лавров позже ответил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война.