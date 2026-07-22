"Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе", — сказала она в ходе министерской конференции АСЕАН.

Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.