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Каллас сделала провокационное заявление о России - РИА Новости, 22.07.2026
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15:48 22.07.2026
Каллас сделала провокационное заявление о России

Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой для стран Европы

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами пперед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами пперед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами пперед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.
  • По ее словам, европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«

"Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе", — сказала она в ходе министерской конференции АСЕАН.

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Каллас утверждает, что европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.
Глава МИД Сергей Лавров в среду заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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