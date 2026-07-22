Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы.
- По ее словам, европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
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"Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе", — сказала она в ходе министерской конференции АСЕАН.
Каллас утверждает, что европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.
Глава МИД Сергей Лавров в среду заявил, что Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт с Москвой, это будет уже неконвенциональная война.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.