В Италии жестоко убили спортивного журналиста

По информации источника, обгоревшее тело 53-летнего журналиста, который работал на портал Tutto Salernitana, было обнаружено в ночь с субботы на воскресенье в пригороде итальянского Эболи. Как предполагают следователи, он сначала был жестоко избит, а затем сожжен. Также рассматривается вариант огнестрельного ранения в связи с найденной неподалеку гильзой.