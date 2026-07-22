В Италии жестоко убили спортивного журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито был убит и сожжен в собственной машине в пригороде Эболи.
- Первоначально в качестве мотивов преступления рассматривалась работа Эспозито в журналистике, но позднее следователи исключили профессиональную деятельность из возможных мотивов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито был убит и сожжен в собственной машине, сообщает Rai News.
По информации источника, обгоревшее тело 53-летнего журналиста, который работал на портал Tutto Salernitana, было обнаружено в ночь с субботы на воскресенье в пригороде итальянского Эболи. Как предполагают следователи, он сначала был жестоко избит, а затем сожжен. Также рассматривается вариант огнестрельного ранения в связи с найденной неподалеку гильзой.
В качестве мотивов первоначально рассматривались работа в спортивной журналистике и самостоятельные экологические расследования на фермах по разведению буйволов. Позднее следователи исключили профессиональную деятельность Эспозито из возможных мотивов преступления.