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В Италии жестоко убили спортивного журналиста - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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21:29 22.07.2026
В Италии жестоко убили спортивного журналиста

Rai News: в Италии жестоко убили спортивного журналиста

© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито был убит и сожжен в собственной машине в пригороде Эболи.
  • Первоначально в качестве мотивов преступления рассматривалась работа Эспозито в журналистике, но позднее следователи исключили профессиональную деятельность из возможных мотивов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито был убит и сожжен в собственной машине, сообщает Rai News.
По информации источника, обгоревшее тело 53-летнего журналиста, который работал на портал Tutto Salernitana, было обнаружено в ночь с субботы на воскресенье в пригороде итальянского Эболи. Как предполагают следователи, он сначала был жестоко избит, а затем сожжен. Также рассматривается вариант огнестрельного ранения в связи с найденной неподалеку гильзой.
В качестве мотивов первоначально рассматривались работа в спортивной журналистике и самостоятельные экологические расследования на фермах по разведению буйволов. Позднее следователи исключили профессиональную деятельность Эспозито из возможных мотивов преступления.
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