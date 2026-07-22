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Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G - РИА Новости, 22.07.2026
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15:05 22.07.2026

Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Билайн стал единственным оператором среди "большой четверки", чья сеть подтвердила техническую готовность к запуску 5G сразу в пяти регионах России ­– Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке, к таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily* по итогам независимого исследования готовности мобильной инфраструктуры операторов к внедрению сетей пятого поколения, сообщает компания.
В ходе исследования специалисты протестировали сети четырех федеральных операторов на одинаковых маршрутах в одних из крупнейших городских агломераций страны. Во время движения измерительного комплекса анализировалась работа каждой зоны обслуживания базовых станций. В сети Билайна на протяжении тестовых маршрутов фиксировалась индикация 5G, что подтверждает готовность ключевых элементов инфраструктуры к работе с технологией пятого поколения после выделения необходимых радиочастот и запуска коммерческих сетей.
Также экспертам удалось провести испытания в уже работающей пилотной зоне 5G Билайна. Специалисты зафиксировали пиковые скорости передачи данных свыше 1,5 гигабита в секунду. При этом в течение всего периода тестирования скорость передачи данных оставалась не ниже 1,3 гигабита в секунду. Такие результаты демонстрируют возможности сети нового поколения и уровень сервиса, который смогут получить клиенты Билайна после запуска коммерческого 5G в России.
Индикация 5G на смартфоне появляется только при одновременной готовности сразу нескольких компонентов сети: модернизированной сети радиодоступа (RAN), обновленного ядра сети, позволяющего терминалам, у которых есть поддержка 5G на территории РФ, подключаться к будущей сети 5G, и совместимого пользовательского оборудования. Это означает, что значительная часть необходимой технологической подготовки уже выполнена, а сеть готова к переходу на новый стандарт связи после принятия соответствующих регуляторных решений.
"Сеть сегодня — это живая система, которая должна развиваться быстрее, чем растет потребление данных. Поэтому мы не ждем появления новых технологий, а заранее готовим инфраструктуру: увеличиваем емкость сети, совершенствуем ее архитектуру и внедряем современные технические решения. Такой подход позволяет нам быть готовыми к запуску нового поколения связи сразу после получения необходимых регуляторных разрешений. А значит, наши клиенты смогут одними из первых воспользоваться всеми преимуществами 5G", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
*Телеком Дейли. Исследование проведено ИАА TelecomDaily (12+) в первой половине июля 2026 года. Тестирование проходило в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке с использованием измерительного комплекса TEMS Investigation и сим-карт четырех федеральных операторов. Подробности по ссылке.
5G – пятое поколение мобильной связи.
TEMS Investigation – ТЕМС Расследование.
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