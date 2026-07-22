В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки десятков младенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В графстве Голуэй в Ирландии на месте бывшего католического приюта матери и ребенка обнаружены останки почти 100 младенцев.

Останки 77 младенцев были найдены под первой палаткой, а под второй — останки 22 младенцев, помещенных в гробы.

Приют функционировал с 1925 по 1961 год, и в нем новорожденные часто умирали от недоедания и болезней, таких как корь и туберкулез.

ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Останки почти 100 младенцев обнаружены в ходе раскопок на месте бывшего католического приюта матери и ребенка в графстве Голуэй в Ирландии, сообщили криминалисты, расследующие дело.

В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество останков детей в подземных резервуарах под садом возле приюта. С тех пор криминалисты поэтапно ведут раскопки на территории приюта.

"Под первой палаткой были обнаружены останки 77 младенцев… Под второй палаткой были обнаружены останки 22 младенцев, помещенных в гробы", - говорится в заявлении управления по раскопкам (Office of the Director of Authorised Intervention Tuam).

Раскопки проводились в течение года, начиная с июля 2025-го. Останки были найдены в зоне, использовавшейся для проезда транспорта. На поверхности земли не было никаких знаков о наличии захоронения.

Ирландии в приюты матери и ребенка отправляли молодых беременных женщин, зачастую под давлением местного духовенства. После рождения их детей изымали и отдавали на усыновление. При этом новорожденные часто умирали от недоедания, а также от таких заболеваний, как корь и туберкулез.