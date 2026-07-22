Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки десятков младенцев - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 22.07.2026
В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки десятков младенцев

На месте бывшего приюта в Ирландии нашли останки почти ста младенцев

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Ирландии
Полиция в Ирландии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Ирландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В графстве Голуэй в Ирландии на месте бывшего католического приюта матери и ребенка обнаружены останки почти 100 младенцев.
  • Останки 77 младенцев были найдены под первой палаткой, а под второй — останки 22 младенцев, помещенных в гробы.
  • Приют функционировал с 1925 по 1961 год, и в нем новорожденные часто умирали от недоедания и болезней, таких как корь и туберкулез.
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Останки почти 100 младенцев обнаружены в ходе раскопок на месте бывшего католического приюта матери и ребенка в графстве Голуэй в Ирландии, сообщили криминалисты, расследующие дело.
В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество останков детей в подземных резервуарах под садом возле приюта. С тех пор криминалисты поэтапно ведут раскопки на территории приюта.
Полиция оцепила место обнаружения массового захоронения недалеко от Гвадалахары, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке
29 октября 2025, 11:53
"Под первой палаткой были обнаружены останки 77 младенцев… Под второй палаткой были обнаружены останки 22 младенцев, помещенных в гробы", - говорится в заявлении управления по раскопкам (Office of the Director of Authorised Intervention Tuam).
Раскопки проводились в течение года, начиная с июля 2025-го. Останки были найдены в зоне, использовавшейся для проезда транспорта. На поверхности земли не было никаких знаков о наличии захоронения.
В Ирландии в приюты матери и ребенка отправляли молодых беременных женщин, зачастую под давлением местного духовенства. После рождения их детей изымали и отдавали на усыновление. При этом новорожденные часто умирали от недоедания, а также от таких заболеваний, как корь и туберкулез.
В 2021 году премьер-министр Ирландии Михол Мартин принес извинения от имени государства за обращение с женщинами и детьми в приютах. Он заявил, что в 18 таких учреждениях, расследованных властями, умерли около 9 тысяч детей.
В пустыне Невады в США нашли более 300 человеческих останков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков
31 октября 2025, 22:41
 
В миреИрландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала