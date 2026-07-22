Инфантино обратился к сборной Испании после победы на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании обыграла Аргентину в финальном матче чемпионата мира 2026 года, который прошел в Нью-Йорке.
- Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира, первый титул испанцы завоевали в 2010 году.
- Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил сборную Испании с победой и отметил высокий уровень игры сборной Аргентины.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира 2026 года.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке, и во второй раз выиграла чемпионат мира. Первый титул испанцы завоевали в 2010 году.
"Спустя 16 лет после завоевания трофея в ЮАР Испания снова стала чемпионом мира. Испанский футбол открывает новую золотую главу в своей истории, и это достижение запомнится поколениям. Празднуйте вместе со своими семьями, болельщиками и своей страной. Вы заслужили свое место в истории", - написал Инфантино на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Какой невероятный чемпионат мира провела Аргентина! Незабываемые камбэки и боевой дух вдохновили миллионы и подарили болельщикам по всему миру моменты, которые они никогда не забудут. Второй подряд выход в финал после победы в 2022 году свидетельствует о вашем неизменно высоком уровне. Спасибо за то, что помогли сделать этот чемпионат мира таким особенным и боролись до самого конца", - добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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