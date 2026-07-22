Хорватия потребовала от Черногории решить спорные вопросы для пути в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Хорватии ожидают от Черногории решения вопросов о пропавших без вести хорватах в войну 1991–1995 годов, изъятом имуществе хорватских граждан и продолжения переговоров о морской границе.

Хорватия требует от Черногории компенсации ущерба узникам лагеря 1991 года, расследования военных преступлений и решения имущественных вопросов хорватских семей.

БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Власти Хорватии ожидают, что правительство Черногории решит вопросы пропавших без вести хорватов в войну 1991-1995 годов, изъятого имущества хорватских граждан в Черногории, и продолжит переговоры о границе на море для продолжения пути в ЕС, сообщило министерство иностранных и европейских дел Хорватии.

Хорватский МИД в официальном заявлении в среду указал, что добрососедские отношения являются одним из ключевых политических критериев в процессе расширения ЕС, "который особо отмечен в переговорной платформе о вступлении Черногории и других стран-кандидатов". Черногорские власти ранее заявляли, что ожидают скорого окончания переговоров и членства в ЕС в 2028 году.

"Наши ожидания весьма ясные: решение вопроса компенсации ущерба узникам лагеря (1991 года – ред.), продолжение работы по поиску 14 пропавших без вести, расследование военных преступлений, решение имущественных вопросов хорватских семей, которые утратили собственность в Черногории, и чьи судебные процессы в застое", - говорится в сообщении.

Официальный Загреб также ожидает от Подгорицы сохранения мемориальной доски на бывшем лагере Моринь 1991 года, изменения названия бассейна в городе Котор, именованного в честь охранника лагеря и ватерполиста Зорана Гопчевича, продолжения переговоров о границе в Адриатическом море у входа в Боко-Которский залив и передачи учебного парусника "Ядран".

Внешнеполитическое ведомство Хорватии напомнило, что еще в 2024 году призвало руководство Черногории к решению открытых вопросов и что "ЕС не может и не хочет ввозить двусторонние споры", а до конца 2026 года осталось всего несколько месяцев.