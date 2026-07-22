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Хорватия потребовала от Черногории решить спорные вопросы для пути в ЕС - РИА Новости, 22.07.2026
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21:34 22.07.2026

Хорватия потребовала от Черногории решить спорные вопросы для пути в ЕС

CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na CetinjВид на город Цетин, Черногория
Вид на город Цетин, Черногория - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na Cetinj
Вид на город Цетин, Черногория. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Хорватии ожидают от Черногории решения вопросов о пропавших без вести хорватах в войну 1991–1995 годов, изъятом имуществе хорватских граждан и продолжения переговоров о морской границе.
  • Хорватия требует от Черногории компенсации ущерба узникам лагеря 1991 года, расследования военных преступлений и решения имущественных вопросов хорватских семей.
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Власти Хорватии ожидают, что правительство Черногории решит вопросы пропавших без вести хорватов в войну 1991-1995 годов, изъятого имущества хорватских граждан в Черногории, и продолжит переговоры о границе на море для продолжения пути в ЕС, сообщило министерство иностранных и европейских дел Хорватии.
Хорватский МИД в официальном заявлении в среду указал, что добрососедские отношения являются одним из ключевых политических критериев в процессе расширения ЕС, "который особо отмечен в переговорной платформе о вступлении Черногории и других стран-кандидатов". Черногорские власти ранее заявляли, что ожидают скорого окончания переговоров и членства в ЕС в 2028 году.
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"Наши ожидания весьма ясные: решение вопроса компенсации ущерба узникам лагеря (1991 года – ред.), продолжение работы по поиску 14 пропавших без вести, расследование военных преступлений, решение имущественных вопросов хорватских семей, которые утратили собственность в Черногории, и чьи судебные процессы в застое", - говорится в сообщении.
Официальный Загреб также ожидает от Подгорицы сохранения мемориальной доски на бывшем лагере Моринь 1991 года, изменения названия бассейна в городе Котор, именованного в честь охранника лагеря и ватерполиста Зорана Гопчевича, продолжения переговоров о границе в Адриатическом море у входа в Боко-Которский залив и передачи учебного парусника "Ядран".
Внешнеполитическое ведомство Хорватии напомнило, что еще в 2024 году призвало руководство Черногории к решению открытых вопросов и что "ЕС не может и не хочет ввозить двусторонние споры", а до конца 2026 года осталось всего несколько месяцев.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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