"Вынужденные меры". Кредиторы начали скидывать госдолг США

Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. Архивное фото

Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке

© AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейшие держатели американских обязательств резко сократили портфели. В частности, Китай довел вложения до минимума с 2008 года. Продают трежерис Индия и Япония. О причинах и последствиях того, что происходит, — в материале РИА Новости.

Валютные риски

Токио снизил инвестиции примерно на 47 миллиардов долларов — до 1,191 триллиона. Пекин — до 652,3 миллиарда, минимум за 18 лет.

Так кредиторы страхуются от геополитических рисков и защищают собственную валюту. Война США с Ираном взвинтила нефтяные котировки, что ослабило и иену, и юань.

Доллар же укрепился, поэтому зависящие от импорта топлива из региона Персидского залива страны решили продать часть номинированных в американской валюте активов, чтобы стабилизировать экономику.

« "Учитывая возросшую волатильность на финансовом рынке из-за войны в Персидском заливе и давление на валютные курсы, особенно в Азии, неудивительно, что объемы казначейских облигаций США в распоряжении центральных банков сократились", — указывают стратеги банка HSBC, крупнейшего в Европе по активам.

Стратегия ухода

В то же время регуляторы следуют более широкой стратегии: снижению прямой зависимости от доллара и диверсификации резервов.

Китай в 2013 году держал в трежерис 1,316 триллиона долларов. Даже у Японии было меньше.

К июню 2024-го Пекин уступил и Токио, и Лондону. Сказались и торговые войны с Вашингтоном, и геополитическая перестраховка (после заморозки российских резервов в 2022-м), и стремление защитить юань, и повышенные бюджетные риски США, перечисляет Владимир Зернов, финансовый аналитик Bitbanker.

У Токио свои аргументы. "Одна из приоритетных задач — увеличение инвестиций в японские активы. Мы намерены проводить соответствующую политику", — объяснила министр финансов Сацуки Катаяма. Она имеет в виду вложения в Государственный пенсионный фонд, один из крупнейших в мире — 1,81 триллиона долларов.

Также существенно похудел индийский портфель трежерис. По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США — до 181 миллиарда долларов, это шестилетний минимум. Зато Резервный банк (RBI) запасается золотом: слитков уже на 880 миллионов тонн, это 102 миллиарда долларов, сообщает Times of India

Стратегическая важность такого шага в том, что драгметалл нельзя конфисковать.

« "В обычных условиях золото лишь увеличивает наши резервы в количественном выражении. В экстремальных ситуациях, таких как жесткие финансовые санкции или потеря доступа к валютным активам, слитки легко превратить в живые деньги", — указывают аналитики индийского Bank of Baroda.

Довела до минимума

Россия полтора десятилетия назад была в первой десятке держателей американского долга. В октябре 2010 года вложения достигали рекордных 176,3 миллиарда долларов. Однако после первых же западных санкций ЦБ стал выходить из этих бумаг.

За 2014-й инвестиции сократились примерно в полтора раза. Особенно крупная распродажа была в 2018-м, когда ЦБ и Минфин выручили за трежерис 81 миллиард.

Сейчас в этих бумагах — не больше сотых долей процента от прежнего уровня. Все переложили в золото, юани и евро.

Правда, в мае 2026-го российский портфель увеличился — с 26 до 29 миллионов, показали данные американского Минфина. Эксперты объясняют такие колебания операционными причинами.

"Это, в частности, могут быть операции отдельных российских финансовых институтов или компаний, которым временно необходимы высоколиквидные долларовые активы для международных расчетов. Также корректировка может быть связана с изменением сроков обращения портфеля: продажей краткосрочных бумаг и покупкой новых выпусков с близкими параметрами доходности. Чисто технические меры", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Подобные операции носят точечный, тактический характер и приходятся на частных/корпоративных инвесторов, когда доходность этого инструмента росла, отмечает, в свою очередь, Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".