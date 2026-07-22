Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что задача продюсера — создать комфортные условия для работы артиста, направить его и подобрать верный репертуар. дил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Газманов отметил, что в современных реалиях у молодых талантов появились возможности заявить о себе и пробиться на сцену самостоятельно через социальные сети.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задача продюсера заключается в том, чтобы создать комфортные условия для работы артиста, направить его и подобрать верный репертуар, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ Олег Газманов.

Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Задача продюсера - создать комфортную обстановку для артиста и направить его, чтобы он мог заработать себе на дальнейшую жизнь", - сказал он, говоря о роли продюсера сегодня.

Газманов отметил, что в современных реалиях с развитием соцсетей у молодых талантов появились возможности заявить о себе и пробиться на сцену самостоятельно, без помощи продюсера.

"Люди пробиваются через соцсети сплошь и рядом, им даже уже не нужно телевидение. У нас такого счастья не было. В наше время если тебя не показали в "Утренней почте" - значит, тебя как артиста нет", - добавил певец.

Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.