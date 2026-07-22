Газманов назвал главное условие успеха артиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист РФ Олег Газманов считает, что главное условие успеха артиста — это талант.
- Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летний юбилей.
- Президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главное условие успеха артиста - это талант, без него можно иметь кратковременную популярность благодаря скандалам и искусственно созданным инфоповодам, но это будет отравлять жизнь, считает народный артист РФ Олег Газманов.
Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Нужно определить, талантливый ли это артист. Если таланта нет, то можно сколько угодно биться головой об стенку. Такой артист может быть популярен какое-то время на фоне скандалов и других инфоповодов, но это будет разрывать человека на части, он будет вынужден все время жить этими скандалами. Это будет не жизнь, а отрава", - заявил он в интервью РИА Новости.
По словам Газманова, также артисту важно найти подходящий репертуар, потому что многие не понимают, что им нужно петь, и хватаются за все подряд, что является ошибкой на пути к успеху.
Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.