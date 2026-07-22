Газманов назвал главное условие успеха артиста

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главное условие успеха артиста - это талант, без него можно иметь кратковременную популярность благодаря скандалам и искусственно созданным инфоповодам, но это будет отравлять жизнь, считает народный артист РФ Олег Газманов.

"Нужно определить, талантливый ли это артист. Если таланта нет, то можно сколько угодно биться головой об стенку. Такой артист может быть популярен какое-то время на фоне скандалов и других инфоповодов, но это будет разрывать человека на части, он будет вынужден все время жить этими скандалами. Это будет не жизнь, а отрава", - заявил он в интервью РИА Новости.