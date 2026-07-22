Газманов рассказал о своем отношении к мату на сцене

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист Олег Газманов заявил, что использование мата на сцене недопустимо, так как это не имеет ничего общего с творчеством и традициями России.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Использование мата на сцене недопустимо, так как это не имеет ничего общего с творчеством и традициями России, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ Олег Газманов.

Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Когда мат звучит со сцены - я считаю, что это не имеет ничего общего с творчеством и нашими традициями", - сказал он.

При этом артист добавил, что мат - это часть русского языка, но его употребление возможно только в исключительных случаях.

"Хотя у меня даже есть стихи в защиту русского мата. Почему? Матерным языком нельзя разговаривать, им можно только ругаться в тех случаях, когда по-другому нельзя", - считает Газманов.

Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных "фишек" стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.