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Газманов рассказал о своем отношении к мату на сцене - РИА Новости, 22.07.2026
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14:34 22.07.2026
Газманов рассказал о своем отношении к мату на сцене

Олег Газманов назвал использование мата на сцене недопустимым

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист Олег Газманов заявил, что использование мата на сцене недопустимо, так как это не имеет ничего общего с творчеством и традициями России.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Использование мата на сцене недопустимо, так как это не имеет ничего общего с творчеством и традициями России, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ Олег Газманов.
Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Когда мат звучит со сцены - я считаю, что это не имеет ничего общего с творчеством и нашими традициями", - сказал он.
При этом артист добавил, что мат - это часть русского языка, но его употребление возможно только в исключительных случаях.
"Хотя у меня даже есть стихи в защиту русского мата. Почему? Матерным языком нельзя разговаривать, им можно только ругаться в тех случаях, когда по-другому нельзя", - считает Газманов.
Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных "фишек" стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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