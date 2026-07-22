Газманов не планирует бороться с блокировками на зарубежных платформах

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Газманов заявил, что не планирует бороться с блокировками на зарубежных платформах, считая это бесполезным.

В 2024 году на платформе Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов, включая Олега Газманова.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов заявил в интервью РИА Новости, что не планирует бороться с блокировками на зарубежных платформах, отметив, что это бесполезно.

Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Вы понимаете, это бесполезно... Меня очень жестко тормозят везде, потому что я практически во всех санкционных списках, в базе "Миротворец". Даже Новая Зеландия на меня наложила санкции - зачем? Я вообще не собираюсь туда, но тем не менее. Думаю, что вряд ли мне с моей позицией дадут возможность продвигать свою музыку там", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли принимать какие-то шаги в связи с блокировками на зарубежных платформах.

В 2024 году на платформе видеохостинга Youtube были заблокированы каналы российских певцов и музыкантов - Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, Вячеслава Манучарова, Shaman и других артистов.

Олег Газманов оказался под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России, в том числе возвращения Крыма и начала СВО. Газманов находится в розыске СБУ с марта 2022 года. С июля 2015 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в антиукраинских мероприятиях", а также в "сознательном нарушении государственной границы Украины".