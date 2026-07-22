Газманов планирует выпустить альбом, посвященный бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Газманов планирует выпустить два альбома.
- Один из альбомов Газманов посвятит бойцам специальной военной операции.
- 22 июля Олег Газманов отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет, и в этот же день президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции (СВО).
"На самом деле у меня накопилось новых песен больше, чем на один альбом. Я думаю, что выпущу пару альбомов: один - для ребят, которые на СВО, а во второй альбом войдут все остальные неизданные песни", - сказал он.
Газманов активно поддерживает политику России, в том числе возвращение Крыма и проведение специальной военной операции. Он не раз участвовал в благотворительных акциях, выступая в госпиталях для солдат, получивших ранения на СВО.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.