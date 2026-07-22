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Газманов планирует выпустить альбом, посвященный бойцам СВО - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:03 22.07.2026
Газманов планирует выпустить альбом, посвященный бойцам СВО

Олег Газманов планирует выпустить альбом, посвященный бойцам СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Газманов планирует выпустить два альбома.
  • Один из альбомов Газманов посвятит бойцам специальной военной операции.
  • 22 июля Олег Газманов отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет, и в этот же день президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции (СВО).
Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполнилось 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"На самом деле у меня накопилось новых песен больше, чем на один альбом. Я думаю, что выпущу пару альбомов: один - для ребят, которые на СВО, а во второй альбом войдут все остальные неизданные песни", - сказал он.
Газманов активно поддерживает политику России, в том числе возвращение Крыма и проведение специальной военной операции. Он не раз участвовал в благотворительных акциях, выступая в госпиталях для солдат, получивших ранения на СВО.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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