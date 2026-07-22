Олег Газманов: я молодею на сцене

Народный артист России Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летие. Он на сцене более 50 лет, и за эти годы стал символом российской эстрады — его песни не только звучат на застольях и дискотеках, но и превращаются в мемы. В интервью РИА Новости Олег Газманов рассказал, как готовится к юбилейному туру и поддерживает физическую форму, объяснил, почему патриотизм не может быть данью моде, раскрыл секрет счастливого брака и успеха хитов, в также назвал свою главную мечту. Беседовала Дарья Медведева.

— Олег Михайлович, как планируете отпраздновать юбилей — с семьей или друзьями?

— Все очень просто: с друзьями и с семьей. Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни — только если появляются новые песни, программа или тур.

— Есть ли в вашей семье какие-то традиции празднования дня рождения главы семьи?

— Моя жена пытается создать какую-то традицию. Также она каждый раз пытается мне что-то подарить, но это очень сложно, потому что все, что мне нужно, я уже купил. Когда мои друзья выбирают подарок для меня, они оказываются в растерянности. Моя семья старается придумать что-то запоминающееся, провести время вместе особым образом, а не просто что-то купить.

— То есть подарить вам эмоции?

— Да. Если будет хорошая погода, то поедем кататься на сапбордах всей семьей — у меня целый флот из восьми сапбордов — или играть в теннис. Обычно у нас активные праздники. Не люблю сидеть за столом и выслушивать про себя кучу всего.

— Недавно завершился ваш тур "Я по жизни загулял", но совсем скоро вы отправитесь в новый юбилейный тур. Что вы готовите для зрителей?

— Во-первых, будут новые песни, например, буквально несколько дней назад вышла новая песня про любовь "Слова — это просто ветер". Также в программе — традиционный блок песен для наших ребят, которые сейчас на СВО, он расширился, появились новые композиции на эту тему, например, "Фронтовая разведка". Пару дней назад вышла песня с новым русским словом, которое я придумал. Это слово "мотороссы", обозначающее российских байкеров. Песня так и называется — "Мотороссы". Эти новые песни уже доступны на российских цифровых музыкальных площадках. К сожалению, я не могу размещать их на иностранных платформах, потому что музыку российских исполнителей там блокируют, особенно мои песни, так как я нахожусь под санкциями. Просьба к тем, кто слушает эти песни за рубежом, самостоятельно распространять их, если они нравятся.

Еще я вернул в концертную программу некоторые песни, которые давно не пел, например "Эскадрон". Поэтому мне придется придумывать что-то новое, прыгать во время исполнения, чтобы поразить воображение людей.

— То есть трюки в программе будут?

— Обязательно, да. Скучать не придется — это точно. Планируем много новых интересных моментов на сцене, мы работаем над этим.

— Кстати, о трюках: как вам удается поддерживать такую хорошую физическую форму? Есть ли какой-то секрет?

— Меня все время спрашивают об этом. Я скажу так: некоторые вещи, которые я делаю, парадоксальны. Почему? Потому что они звучат поперек здравого смысла. Но такая парадоксальная логика влияет на здоровье и психическое состояние.

Когда я зол — не отвечаю,

Когда я счастлив — не обещаю.

Когда грустно и на душе пусто — пишу веселые песни,

Так жить интересней.

Когда весело — пишу грустные баллады,

Чтобы со Вселенной поладить.

Когда устал и не высыпаюсь,

Иду и спортом занимаюсь.

Утром — молитва, нагрузка, зарядка,

И знаю, что дальше все будет в порядке.

Примерно так, там дальше еще кое-что есть.

Мой способ лечиться и молодеть — это мои концерты, я быстрее выздоравливаю на сцене. Если я простыл, то моя жена говорит: "Иди на сцену, лечись". Я выхожу на сцену, получаю дополнительную нагрузку, в кровь выплескивается адреналин, а самое главное — я ощущаю себя нужным. Когда я провожу саундчек, после даю двухчасовой концерт, потом смотрю — натоптал десять тысяч шагов.

— Полноценная тренировка!

— Да, получается полноценная тренировка. Еще одна парадоксальная вещь: когда возвращаешься после гастролей — не выспался, очень хочется лечь, — нужно дать еще большую нагрузку, пойти поиграть в теннис или футбол — день будет спасен. Я потом сажусь и работаю дальше. Это удивительно, но это работает.

— То есть вам помогает активная смена деятельности?

— Да. Еще у меня есть комплекс упражнений, который я для себя придумал, так как у меня есть проблемы со спиной. Я прокачиваю мышцы спины и пресса. Зарядка занимает примерно 20 минут, мне хватает. Кроме того, ставлю себе определенные цели, увеличивая количество повторений отжиманий, приседаний и других упражнений. С каждым годом я не уменьшаю нагрузку, а увеличиваю.

— Сколько всего концертов запланировано в рамках юбилейного тура?

— Минимум 50.

— А в каких городах они пройдут?

— Во всех крупных городах России. За границу нас тоже приглашают, в том числе в страны бывшего Советского Союза. Приглашений очень много, нужно сформировать тур с точки зрения логистики. Этим занимается моя команда, а я занимаюсь творчеством.

— Любопытно, сколько средств нужно затратить артисту на подготовку такого большого тура?

— Например, для того, чтобы провести концерт в большом зале Москвы, нужно вложить от 100 миллионов рублей. А ведь чтобы дойти до этой точки, нужно работать всю свою жизнь! При этом, конечно же, есть определенные риски: может случиться какой-то катаклизм — и люди не придут. Не всегда получается так, как хочешь, тем более в наше время, когда идет специальная военная операция, есть определенные опасности, но мы стараемся все учесть. Затраты очень большие и на проведение концертов, и на клипы, и на оборудование, и на аренду зала, и на рекламу.

— Ваши песни "Эскадрон", "Морячка", "Есаул", "Мои ясные дни" знают от мала до велика. В чем их секрет?

— Популярность хитов вообще сложно объяснить. Во-первых, я попадаю в резонанс своей поэзией и мелодиями с народом: видимо, то, о чем думают люди, отражается в моих песнях, у меня получается ухватить основные фразы, поэтому песни становятся популярными. Я чувствую себя больше поэтом, чем композитором и певцом. Считаю, что именно это — моя сильная сторона. Мои песни-долгожители стали неубиваемыми хитами, потому что каждая такая песня — это отдельная история.

Я могу гордиться тем, что мои песни становятся частью речи народа. Говоришь: "Ты морячка", а люди в ответ скажут: "Я моряк". После слова "есаул" продолжат: "Что ж ты бросил коня?" На слово "офицеры" добавят: "Сердце под прицелом". Эта поэзия рождает образы. Однажды я дал себе слово, что никогда не буду петь бессмысленные песни, похожие на музыкальные обои. Я считаю, что мое творчество должно трогать людей, именно поэтому композиции "Мама", "Офицеры" стали долгожителями. Конечно, хочется такие песни и дальше создавать — именно это меня и отличает от других. Кстати, если убрать музыку из любой моей песни, слова можно читать как стихотворения:

Даже в зеркале разбитом, над осколками склонясь,

В отражениях забытых вновь увидишь ты меня…

Или:

Над морскою тишиной, над крутою над волной

Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы.

И одна из них зовет через волны на восход,

А другая тянет к дому, снова в порт меня зовет.

Это читается легко, поэтому и поется тоже легко.

— Ваше творчество вызывает активный интерес у молодежи. Почему зумерам откликается ваше творчество?

— Зумеры — смешное слово. Время пришло. Во-первых, когда страна переживает испытания, нужны песни со смыслом, которые толкают людей на размышления, на подвиги. Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом моя искренность, наверное, это подкупает. Это невозможно просчитать. Я не пишу песни специально для детей и молодежи или же для взрослых, но при этом, например, песня "Танки" пользуется колоссальным успехом у детей от четырех-пяти лет, а "Вперед, Россия!" поют вообще из коляски. Это не моя заслуга, так решил Господь.

— Кстати, видео с вашими танцами вирусятся в соцсетях. Несколько лет назад был мем про то, что "все мои ясные дни забрал Олег Газманов"…

— Да (смеется). Я очень положительно на них реагирую, потому что они не обидные, а смешные. Эти мемы говорят о том, что мои песни популярны. Еще был мем: "Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны". Было очень много мемов на песню "Ясные дни". На самом деле, куда бы я ни приехал, вопреки прогнозам наступают солнечные дни.

— А вы коллекционируете лучшие мемы? Не устраиваете конкурсы в соцсетях на лучший мем?

— Нет, это происходит спонтанно. Люди пишут — и слава богу.

— Пять лет назад вы выпустили альбом "7:0 в мою пользу". Ждать ли вашим поклонникам новую пластинку?

— На самом деле, у меня накопилось новых песен больше, чем на один альбом. Я думаю, что выпущу пару альбомов: один — для ребят, которые на СВО, а во второй альбом войдут все остальные неизданные песни. Но сейчас такая тенденция, что песни выпускают не альбомами, а синглами, которые продвигают в соцсетях, а после снимают на них клипы. Хотя я все равно снимаю клипы даже на те песни, которые, на мой взгляд, не будут мегапопулярны. Например, у меня есть песня "Соотечественники", я снял на нее клип, потому что она родилась от моих впечатлений от гениальных произведений Булгакова. В клипе перекликаются время Булгакова и современность. Ролик получился очень дорогим, но тем, кто увлекается поэзией, это будет интересно.

Никогда не угадаешь, какая песня станет хитом, иногда песни очень долго развиваются. Я люблю песни, которые, может быть, и долго восходят, зато потом остаются навсегда, как "Офицеры". Я написал ее в 1991 году, очень быстро, на нее не было никакого клипа. То, что она стала очень популярной, произошло потому, что она пришлась людям по душе. Сложно прогнозировать, нужно просто работать дальше, писать, а там уж народ рассудит.

— А о создании трибьют-альбома не думали?

— Молодежь делала подобное в рамках премии "Легенда Тавриды". В 2023 году молодежь назвала меня легендой Тавриды. Для меня такой выбор молодого поколения — большая честь. В рамках проекта молодые ребята спели мои песни, представили свои аранжировки, причем очень хорошо. Этот альбом есть в Сети, его можно найти. О создании юбилейного трибьют-альбома я не думаю. Мне некогда делать какие-то специальные проекты, нужно работать и писать. А что будет дальше — это как Господь даст.

— А не хотите ли записать дуэт, например, с кем-то из молодых артистов?

— У меня есть дуэты — например, "Звездочка в стакане" с Элвином Греем. Это Радик Юльякшин — артист из Уфы, очень талантливый парень. Мы с ним уже задружились. Еще один хороший дуэт был с Юрием Стрелкиным, песня "Героями ставшие", которая набрала миллионы просмотров. Мне нравится творчество многих молодых артистов. Я не думаю о том, что нужно специально записать дуэт с молодым популярным артистом, чтобы привлечь аудиторию, это уже бизнес-проект, а я не занимаюсь шоу-бизнесом, я просто работаю, поэтому мои дуэты получаются скорее спонтанно.

Проблема заключается в том, что моя музыка не представлена на иностранных музыкальных сервисах, песни тяжелее расходятся. Отечественные сервисы, к сожалению, не так сильно развиты, как, например, YouTube или Apple Music.

— Вы не думали бороться с блокировками? Полина Гагарина подала иск об отмене санкций ЕС в международный суд, чтобы ее музыка была доступна слушателям и за пределами России.

— Вы понимаете, это бесполезно. Я не знаю, что получится у Полины Гагариной, дай бог, чтобы все было хорошо, но в случае со мной практически бесполезно. Меня очень жестко тормозят везде, потому что я практически во всех санкционных списках, в базе "Миротворец". Даже Новая Зеландия на меня наложила санкции — зачем? Я вообще не собираюсь туда, но тем не менее. Думаю, что вряд ли мне с моей позицией дадут возможность продвигать свою музыку там.

— А как вы вообще относитесь к санкциям? Некоторые называют их признаком того, что все делают правильно.

— Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное — то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни.

— К слову, скоро свой 83-й день рождения отметит фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

— Что вы говорите? (Улыбается.)

— Считаете его своим конкурентом?

— В России я его не считаю своим конкурентом, а на Западе я ему не конкурент. Мик Джаггер — молодец, группа The Rolling Stones — это легенда. Но в моей стране меня тоже иногда называют легендой. Я только могу поаплодировать Мику Джаггеру, Полу Маккартни и всем возрастным певцам, которые работают до сих пор.

Мы из тех артистов, кто работает на кассу, несмотря на возраст. Мы не просто в День города выступаем, на наши сольные концерты покупают билеты, заполняются большие залы. Для меня это самое главное. Постараюсь и дальше работать, чтобы в возрасте Мика Джаггера удивлять.

— Планируете выступать и после 80?

— Зачем Бога ограничивать?

— Помню, пять лет назад вы говорили, что задумываетесь о завершении творческой карьеры.

— Был такой момент, когда я подумал, что слишком задолжал семье, моей любимой жене, долго гастролирую, дома редко бываю и детей не воспитываю так, как нужно. Подумал: "Вот 70 лет мне исполнится, может быть, стоит уже закончить это все". Потом началась пандемия, я посидел дома…

— Отдали дань семье?

— Да, и подумал, что нет-нет-нет. Пока это доставляет мне удовольствие, пока люди приходят на мои концерты, тратят деньги на билеты, хотят послушать меня, пока я пишу новые песни — думаю, буду работать.

— Задумывались, чем заняться после творческой деятельности?

— Во-первых, у меня есть огромное движение "Газманов — Родники".

— Это тоже творчество.

— Да. Я бы больше помогал ребятам, которые хотят связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Возможно, открыл бы свою музыкальную академию, как у Леонида Агутина и других ребят, давал мастер-классы и рассказывал о том, как сочинял свои песни. Я уверен, что многим эти знания пригодились бы, я многое могу передать. Возможно, я бы делал это и сейчас, если бы у нашего движения было свое помещение. Оно мощное, но у нас нет базы, где могли бы проходить репетиционные мастер-классы.

— Сейчас идет четвертый сезон "Газманов — Родники". И какие цели вы ставите на будущий юбилейный сезон?

— Мы стремительно развиваемся. У нашего радио "Родники" уже около 12 миллионов постоянных слушателей, несмотря на то, что это интернет-станция, у нас нет своей частоты. Наши ребята показывают успехи: Кирилл Тепляков победил в конкурсе на телеканале НТВ, Настя Иванова выиграла в шоу "Голос" — у нас есть свои звездочки. В конкурсе "Родники" участвуют совершенно потрясающие дети, какая-то невероятная новая генерация, юные участники показывают высокий уровень исполнения.

У нас появляются новые направления, например "Родники. Истоки". Этот проект расскажет о многонациональном многообразии нашей страны. Мы собираем музыку в самых отдаленных уголках России, в селах, деревнях, разных регионах, оказывается, что там просто потрясающие музыканты. Сейчас наша команда, в том числе мой сын Родион, поехала на прослушивания. Для такой музыки нужно только сделать правильные аранжировки, и она зазвучит. Это наш национальный код, поэтому это нужно продвигать — чем мы и занимаемся.

— Как развивается лейбл "Родники"?

— Мы не стоим на месте, обрастаем артистами, которые уже становятся известными, помогаем им, пишем аранжировки несмотря на то, что нужны большие средства. Мы не жалеем их на своих воспитанников, продвигаем их. Наши лучшие родниковцы передают свой опыт следующему поколению. Проект живет. Пока мы говорим, наверное, уже прислали несколько новых песен. Наша цель — это музыкальный контент, который могут использовать любые артисты, которые чувствуют в себе силы заявить о своем творчестве.

— Ваш жизненный путь, как мне кажется, мог бы стать основой для сценария фильма. Не поступали такие предложения?

— Поступали пару раз от неизвестных мне, по крайней мере, режиссеров. Если они хотят сделать про меня байопик — пусть сделают, я не против. Мне некогда этим заниматься. Я не чувствую в себе киношного артиста, это не мое. Мне поступали предложения сняться в кино, но в тех фильмах, где я снялся, я сам себе очень не нравлюсь. А зачем тратить на это время? Пускай те, кто умеет, занимаются этим.

— В 2012 году вы с супругой выпустили книгу "Единственная. Нарисовать мечту". Планируете вернуться к писательской деятельности?

— Это было не так. Моя супруга написала книгу, где использовала мои стихи с моего разрешения. Эти стихи стали отражением событий ее жизни и мыслей. Она уже третью книгу сейчас выпускает, она у меня молодец. Я ее поддерживаю в этом. Я очень виноват перед моими поклонниками, давно обещаю выпустить сборник стихов, он у меня есть, но мне катастрофически некогда, потому что я глубоко концертирующий артист. Мне не хочется тратить время на то, что я могу сделать на пенсии. Хотя я уже 14 лет официально на пенсии…

— Но время никак не находится?

— Нет, все никак. (Смеется.)

— Вы — яркий пример патриотического направления. Таких артистов на российской эстраде не так много. Недавно певец Shaman заявил, что патриотизм может быть дерзким, молодым, провокационным, а главное — свободным. Вы согласны с ним?

— Любая музыка должна быть талантливой прежде всего. Важно, чтобы она была написана не как дань моде или каким-то событиям, а отражала то, что у автора в душе. Слово "патриотический" не всегда верно толкуют. Я считаю, что патриотические песни — это те, которые пропагандируют нашу культуру, отвечают нашим интересам, несут национальный код. Это музыка, которая отличается от западной, например, это такие песни, которые иностранец услышит и скажет: "Да, это из России". Патриотические композиции должны нести наши духовные ценности, причем такая музыка может быть разной: и лирической, и танцевальной. Важно, чтобы в этих песнях не было площадной брани — их должно быть не стыдно петь женщинам и детям.

Мы не даем специальную установку: "Пишите патриотические песни". Например, дети пишут песни для поддержки наших ребят на СВО, у них это получается естественным образом — и это тоже патриотические песни. Если в текстах нет того, что не соответствует нашим тысячелетним традициям, то я считаю, что такие песни можно называть патриотическими.

К патриотическим композициям нельзя отнести те песни, которые могут нанести вред, например, с использованием мата. Хотя у меня даже есть стихи в защиту русского мата. Почему? Матерным языком нельзя разговаривать, им можно только ругаться в тех случаях, когда по-другому нельзя. Когда мат звучит со сцены, я считаю, что это не имеет ничего общего с творчеством и нашими традициями.

— При этом немногим артистам патриотического направления все-таки удается пробиться на сцену. Как им можно помочь в продвижении?

— Во-первых, нужно определить, талантливый ли это артист. Если таланта нет, то можно сколько угодно биться головой об стенку. Такой артист может быть популярен какое-то время на фоне скандалов и других инфоповодов, но это будет разрывать человека на части, он будет вынужден все время жить этими скандалами. Это будет не жизнь, а отрава.

После необходимо подобрать репертуар, потому что многие артисты не понимают, что им нужно петь, и хватаются за все подряд. Это сложная продюсерская работа. В силу своей занятости не могу сказать, что я хороший продюсер. Но у нас такие есть: например, Игорь Матвиенко и Максим Фадеев.

— Может ли современный артист обойтись без продюсера, как вы думаете?

— Конечно может.

— Сейчас все-таки очень развиты соцсети…

— Конечно, люди пробиваются через соцсети сплошь и рядом, им даже уже не нужно телевидение. У нас такого счастья не было. В наше время, если тебя не показали в "Утренней почте", значит, тебя как артиста нет. Задача продюсера — создать комфортную обстановку для артиста и направить его, чтобы он мог заработать себе на дальнейшую жизнь.

— Вы активно помогаете фронту, не раз были в новых регионах России. Какова роль артистов в тот момент, когда страна переживает такое непростое время?

— Я считаю, что наши артисты должны понимать, что нужно писать для победы, для наших воинов, которые должны слушать и слышать то, что о них пишут. Нужны песни, которые бы помогали выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны. Нужно понимать, что у каждого свой фронт — у нас, артистов, есть культурный фронт. Причем не только артисты, но и музыкальные медиа должны думать не о своих рейтингах, а о том, как помочь фронту и нашим воинам.

— Говоря о личной жизни: ваш брак считается одним из самых крепких союзов в отечественном шоу-бизнесе, вы с супругой вместе более 20 лет. В чем секрет счастливых отношений?

— Секретов никаких нет. Нужно любить друг друга. Если любишь, нужно притираться, стараться не делать из мухи слона, даже когда скандалишь. У женщин своя психика, у мужчин — своя. Нужно понимать, что мы — жители разных планет: дети на одной планете, женщина — на другой, а мужчина — на третьей. Образно говоря, нужно искать пути друг к другу.

Я считаю, что у нас сейчас один из самых счастливых периодов брака, несмотря на то, что мы уже долго вместе, несколько десятилетий. Сейчас даже лучше, чем было раньше, потому что огонь у нас еще горит, но мы уже научились меньше спорить друг с другом, ранить, уже притерлись и стараемся делать так, чтобы твой любимый человек был счастлив.

— Недавно в вашей семье произошло грандиозное событие — ваша дочь вышла замуж. Я вас поздравляю!

— Спасибо.

— Насколько сложно вам было выдавать ее замуж и отпускать из семейного гнездышка?

— Это такой милый женский вопрос. Насколько сложно было отпускать? Ариведерчи, доча!

— Даже так?!

— Нормально, это должно было когда-то случиться. Ей 22 года. Она встречалась на протяжении двух лет с любимым человеком. Они нашли друг друга, и дай Бог, чтобы они были счастливы. Вот такие у меня чувства. Что значит "отпускать"? Я не могу сказать: "Ну-ка, стоп!"

— Некоторые отцы очень ревностно относятся.

— Ревностно относиться и не отпускать, потому что кто-то чужой будет обнимать твою дочь, — это эгоизм. Я этого не понимаю.

— Вы довольны ее выбором?

— Нам нравится этот парень. Но если бы он нам не нравился, а дочь хотела бы выйти за него замуж и сказала, что его любит, мы бы не стали препятствовать.

— Вы признавались, что воспитываете дочь в строгости, а баловать ее должен будущий супруг. Балует ли муж Марианну?

— Я пытаюсь всю жизнь воспитывать ее в строгости, приучал к спорту, старался, чтобы она хорошо училась. Она окончила высшее учебное заведение, ее парень тоже. В детстве баловал, конечно, без этого никуда. А сейчас как муж ее балует — это уже его проблема, это надо у них спрашивать. Надеюсь, что у него хватит средств и перспектив для того, чтобы им хватило на то, чтобы быть счастливыми и независимо продолжать свою совместную жизнь.

— Кстати, после свадьбы писали, что в скором времени вы станете дедушкой. Это правда?

— Ну, надеюсь, что в скором, но пока… Там увидели на фотографии люльку, поэтому об этом писали. Моя Марусечка сделала такую фотозону.

— А у вас есть внутренний запрос на то, чтобы стать дедушкой?

— Давно. Хочу быть дедушкой.

— Сколько хотите внуков?

— Чем больше — тем лучше.

— При этом ваши сыновья Филипп и Родион до сих пор холостяки…

— На Родиона я очень зол из-за этого. Филиппу 29 лет, поэтому, надеюсь, что он скоро женится.

— Переживаете, что сыновья пока не женились?

— Сильных переживаний нет, но я был бы рад, если бы у меня уже появились внуки.

— Каких девушек рядом с ними видите? Есть ли какие-то критерии к будущим невесткам?

— Знаете, у меня старомодные подходы. Хотелось бы, чтобы у девушки было все свое, естественное. Но главное, чтобы они были счастливы и любили друг друга. Других критериев каких-то у меня нет. Пускай мои ребята сами решают.

— Сейчас многие молодые люди избегают штампа в паспорте, не видят смысла в официальном подтверждении отношений. Важно ли сегодня заключать брак?

— В своем окружении я таких тенденций не наблюдаю. Но, на мой взгляд, официальное подтверждение отношений — это важно. Женщины должны быть защищены законом, штамп в паспорте все-таки гарантирует их защищенность. Все остальное — эгоизм и отговорки мужчин.

— А что значит брак для мужчины?

— Если ты решил — покажи это.

— То есть это показатель ответственности?

— Да, это именно показатель ответственности, поэтому я считаю, что это нужно.

— О чем вы мечтаете, есть ли у вас мечта, которая еще не осуществилась?

— Я думаю, что я, как и все в нашей стране, мечтаю о том, чтобы мы проснулись под мирным небом с чувством победы. Чтобы мы победили, чтобы закончилось давление на нашу страну, чтобы мы могли дальше развиваться, чтобы наши граждане были уверены в завтрашнем дне. Это самое главное, что меня беспокоит. Я очень хочу — надеюсь, как и все в России — внести какой-то вклад в то, чтобы эта победа случилась. Я мечтаю об этом.